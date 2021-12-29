المشهد اليمني الأول

عقد اجتماع بصنعاء، اليوم الأربعاء، برئاسة القائم بأعمال رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي، ضم أعضاء الإتحاد والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة وشركة تلال اليمن للاستثمار الزراعي.

وناقش الاجتماع آلية التعاون بين القطاع الخاص ممثلا بالغرفة التجارية والاتحاد التعاوني الزراعي والشركة لدعم وتطوير القطاع الزراعي في اليمن.

وأكد الاجتماع أهمية تقديم التسهيلات الممكنة لشركة تلال اليمن، بما يمكنها من الاضطلاع بدورها في النهوض بالعملية الزراعية وتشجيع الزراعة التعاقدية.

كما تم الاتفاق على مساندة دور الشركة وتذليل الصعوبات التي تواجهها، وبما يساعدها على توفير احتياجات المزارعين من المستلزمات والتقنيات ومتطلبات الإنتاج الزراعي وفقاً لخطط وبرامج وإستراتيجية وزارة الزراعة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

وتدارس الاجتماع آلية تعزيز التواصل والتنسيق بين التجار والشركة وتأهيل الشركة وتطوير الأداء لخدمة أنشطة وبرامج الزراعة التعاقدية.

واستمع الاجتماع من رئيس مجلس إدارة الشركة جمال الرجوي، إلى إيضاح بشأن اللبس بين الغرفة والشركة ومعالجة الإشكاليات وتنسيق الجهود للتوجه نحو دعم وتعزيز الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة العدوان والحصار.

وأكد القائم بأعمال رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، أهمية مساندة جهود الشركة في دعم الزراعة التعاقدية، مبيناً أن الاهتمام بالزراعة التعاقدية من أبرز العوامل المساهمة في التوسع في زراعة مختلف المحاصيل الزراعية، بما يكفل تقليل فاتورة الاستيراد من المنتجات الزراعية من خلال تشجيع المنتجات المحلية ورفع قدرتها التنافسية.

ولفت إلى أن الشركة ستقوم بشراء المنتجات من المزارعين بأسعار مناسبة ومشجعة لهم في التوسع في المساحات المزروعة وتحسين الإنتاج كما ونوعاً.

من جانبه أشار رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة حسن الكبوس إلى توجهات الغرفة لدعم الإنتاج المحلي، مبدياً الاستعداد لتقديم التسهيلات للشركة ومعالجة الصعوبات بما يمكنها من أداء دورها في خدمة الزراعة التعاقدية.

وأكد توجه الجميع لدعم وتشجيع الزراعة التعاقدية وتوفير الدعم لها باعتبارها أحد الآليات الكفيلة بتقليل فاتورة استيراد المنتجات الزراعية من الخارج.

من جانبه أشار المدير التنفيذي لشركة تلال اليمن علي ناصر، إلى رؤية الشركة لبناء اقتصاد زراعي من خلال تشجيع إنتاج محاصيل زراعية محلية بمواصفات عالية الجودة قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية.