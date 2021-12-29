المشهد اليمني الأول

دشنت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر والشركة الوطنية للتنمية والتصنيع السمكي المحدودة اليوم أول شحنة من الأسماك إلى سوق العاصمة المركزي للأسماك والأحياء البحرية النموذجي المعتمد من قبل الوزارة.

وخلال التدشين أكد وكيل محافظة الحديدة المساعد علي الكباري أن تدشين نقل شحنات الأسماك إلى السوق الجديد في العاصمة صنعاء يأتي في إطار ضبط عملية تسويق منتجات الأسماك ووصولها إلى المستهلك محتفظة بكامل خواصها الطبيعية.

وأشار إلى أن اعتماد سوق العاصمة المركزي كنقطة لتسويق منتجات الأسماك في إطار برامج الهيئة لخلق مناخ تنافسي لتجويد المنتج ووصوله للمستهلك بأسعار معقولة ، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لأفراد المجتمع.

وفي التدشين بحضور نائب رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر محمد العميسي أوضح عضو اللجنة الزراعية والسمكية عبد الحميد الفقيه ان تدشين عمل الناقلات إلى السوق الجديد يأتي تنفيذاً لخطة العمل التي تتبناها اللجنة الزراعية السمكية العليا ووزارة الثروة السمكية والهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الاحمر لتنفيذ سياسة تسويقية للأسماك والأحياء البحرية في مرحلتها الاولى.

وبين أن الشركة الوطنية للتنمية والتصنيع السمكي كانت من أوائل الشركات المحلية التي بادرت لاستغلال توجهات القيادة الثورية والسياسية للتنمية في القطاع السمكي.

ولفت إلى أن السوق المركزي بالعاصمة يعتبر أول سوق نموذجي تطبق فيه معايير الجودة و الكفاءة ومن خلاله سوف يتم التوزيع بالتجزئة لبقية الأسواق المحلية بالعاصمة صنعاء.

وأشار إلى أنها خطوة سيتم تكرارها خلال العام القادم 2022م بإنشاء أسواق مركزية اخرى في عدة محافظات تطبق التسويق السمكي الحديث لضمان وصول هذه السلعة للمستهلك بمواصفات ذات جودة وكفاءة عالية.

بدوره أوضح المدير العام التنفيذي للشركة الوطنية للتنمية والتصنيع السمكي عبد الله البروي أنه سيتم تقديم خدمات أفضل من حيث الرقابة والجودة .. مؤكدا أن السوق الجديد سيقدم كافة التسهيلات لكل المسوقين التي تضمن حمايتهم وحماية المستهلك ، إضافة إلى ضمان استمرار النهضة الاقتصادية التي تتبناها القيادة الثورية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة.

من جانبه أكد مدير الأمن البحري المقدم يوسف شرف الدين ان هناك إتفاق وتنسيق بين مصلحة خفر السواحل والهيئة العامة للمصائد السمكية والشركة الوطنية للتنمية والتصنيع السمكي على أن نشرف مصلحة خفر السواحل على تحميل وتصدير الأسماك والأحياء البحرية وإغلاق الشاحنات بأقفال مسيلة ، ضمن رقم تسلسلي لكل شاحنة وتتولى التنسيق مع النقاط الأمنية لعدم عرقلتهم.

حضر التدشين مدير عام المصائد السمكية محمد الصلوي ومدير عام الموانئ ومراكز الإنزال السمكي عبد الملك صبرو ومدير ادارة الاستثمار مراد مكي.