المشهد اليمني الأول

عبر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبولحوم عن الشكر لأمين العاصمة ومحافظي المحافظات على تجاوبهم مع إجراءات وزارة المالية في تطبيق الآلية الجديدة لتحصيل رسوم صناديق النظافة ورفع كافة نقاط التحصيل حسب توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى.

وأكد الدكتور أبو لحوم في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي برفع كافة نقاط التحصيل.

وأشار إلى أن توجيهات ومتابعة أمين العاصمة ومحافظي المحافظات للصناديق بسرعة التنفيذ، يعكس الشعور بالمسؤولية والتفاعل الجاد في إصلاح منظومة تحصيل الإيرادات وضبط الأداء.

ولفت وزير المالية إلى أن هذه ليس الخطوة الأولى التي تمت بل سبقتها اجراءات حصر الأوعية الإيرادية والمكلفين بها وتدشين العمل بالأنظمة الآلية إيراداً وانفاقاً وكذا التخطيط الأمثل لمشاريع ٢٠٢١ والعام ٢٠٢٢م بوزارة المالية.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية واللجان الميدانية المكلفة من وزارة المالية ستباشر أعمالها للتأكد من مدى تنفيذ إدارات الصناديق والمحصلين للتوجيهات التي سترفع نهائياً مساء يوم غدٍ الجمعة.

وقال” إن كافة المحلات التجارية في المحافظات أصبحت معفية من أي رسوم وما يتعلق بالمنشآت المستشفيات والمطاعم والمصانع وغيرها سيتم وضع آلية عادلة وواضحة وشفافة للرسوم وتحصيلها حسب موجهات فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، بما يضمن منع اي ابتزاز أو مخالفات من قبل أصحاب المنشآت”.

وجدد الدكتور أبو لحوم التأكيد على أن الرهان الأول على وعي المواطن في النظافة .. وقال “لا ننسى الشكر والثناء على تفاعل القطاع التجاري مع الآلية الجديدة” .

ودعا وزير المالية في ختام تصريحه كافة المواطنين وأصحاب المنشآت التجارية إلى الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار عبر الأرقام المجانية لوزارة المالية ٨٠٠٥٠٠٥ وجهاز الأمن والمخابرات١٧٩.