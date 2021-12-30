نددت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة، باستمرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي في استهداف وتدمير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن العدوان استهدف الخط الرئيسي الناقل لشبكة المياه بشارع الزبيري مع بغداد، ما أدى إلى أضرار كبيرة في الشبكة وتوقف ضخ مياه الشرب للمواطنين في جميع أحياء وحارات منطقتي بغداد والزبيري.

وأكدت أن استهداف القطاعات الخدمية والحيوية ومنها قطاع المياه -الذي يعتبر المصدر الرئيسي لشريان الحياة- والإصرار على حرمان ملايين المواطنين من مياه الشرب، يعكس إجرام وبشاعة العدوان، وتجرده من كل القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.

واستنكرت الاستهداف الممنهج والمتعمد للمدنيين والبنية التحتية للشعب اليمني وكل مقومات الحياة، في ظل تواطؤ وصمت دولي وأممي مريب.. لافتة إلى أن تلك الجرائم والانتهاكات السافرة، تتنافى مع كل القيم والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.

ونوه البيان، إلى أن استهداف العدوان للبنى التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي لن يثني المؤسسة عن أداء مهامها ومسئولياتها في تحسين خدماتها والتوسع في مشاريع المياه، للتخفيف من معاناة المواطنين جراء العدوان والحصار.

ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى إدانة جرائم وانتهاكات العدوان والتدخل العاجل لإيقاف العدوان ورفع الحصار.