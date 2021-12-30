المشهد اليمني الأول

أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران العميد علي فدوي، بأن متابعات الحرس الثوري مستمرة للإنتقام القاسي من قتلة الشهيد القائد قاسم سليماني.

وقال العميد فدوي في تصريح له اليوم الخميس على هامش حضوره مزار الشهيد القائد قاسم سليماني في روضة الشهداء بمدينة كرمان جنوب شرق إيران: لو قتلنا الرئيس الأمريكي إزاء استشهاد الحاج قاسم فهل سيكون الأمر متساويا؟، وهل يتساوى آلاف الرؤساء الأمريكيين وآلاف الخبثاء مع هذا الرجل الرباني؟.

وأضاف: ان مسيرة متابعات الحرس الثوري للإنتقام القاسي مستمرة وتتم متابعة أساليب مختلفة لنرى متى يرضى الشعب الذي يشعر بالحزن للحاج قاسم كما في اليوم الأول لاستشهاده ولا أتصور أن أحداً سيرضى.