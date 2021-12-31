المشهد اليمني الأول

يواصل الآلاف من أبناء حضرموت الاحتشاد في مدينة المكلا للتعبير عن تأييدهم للاحتجاجات الشعبية التي تشهدها المحافظة ضد الأوضاع المأساوية التي وصلت اليها نتيجة الاحتلال ودعمهم لمواصلة منع تصدير الثروات النفطية.

وقدم الآلاف من مختلف مناطق حضرموت إلى مدينة المكلا لتأييد ودعم “الانتفاضة الشعبية” التي تشهدها المحافظة منذ ثلاثة أسابيع، رفضا لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية واستمرار عمليات تصدير المشتقات النفطية والأسماك من المحافظة من قبل مرتزقة العدوان من ميناء الضبة.

وأكد أبناء حضرموت بأن الاحتجاجات ستتواصل حتى تحقيق مطالبهم في إيقاف نهب الثروة النفطية الذي تزخر بها المحافظة والتي تذهب عائدتها الى جيوب مجموعة من المرتزقة ولا يستفيد منها المواطن في حضرموت الذي يعاني من انعدام كافة مقومات الحياة.