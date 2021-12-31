المشهد اليمني الأول

تعد عملية فجر الصحراء انجاز عسكري استراتيجي مهم لابطال الجيش واللجان الشعبية وهي اكبر عملية عسكرية للابطال الميامين أدت الى تحرير اليتمة بمساحة إجمالية تقدر بـ 1200 كم

وبهذا تكون معظم محافظة الجوف قد تحررت عدا بعض المناطق الصحراوية كما بلغ عدد القتلى 35 من المرتزقة والخونة والعملاء والمصابون 37 أما الاسرى فقد بلغ عددهم 45 اسيراًواعطاب واحراق 15 آلية ومدرعة واغتنام كميات كبيرة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة.

كما تمكنت وحدات الدفاع الجوي خلال العملية من اسقاط طائرة أمريكية الصنع نوع سكان ايجل وشاركت مختلف الوحدات في هذه العملية النوعية كما شاركت قبائل الجوف بفاعلية في هذه المعركة فتحرير اليتمة يمثل انتصارا كبيرا متوجا للانتصارات التي حققها ابطال الجيش واللجان الشعبية على قوى العدوان في العام 2021م.

فبعد هذا الانتصار يمكن للمواطنين في هذه المحافظة من استغلال ثروتهم من المياه ولاحقا النفط ان شاء الله، ويسقط ما كان يراه النظام السعودي “منطقة عازلة”، ويمثل إنجازا عسكريا مهما يجعل معظم الحدود السعودية مكشوفة استراتيجيا للقوات اليمنية من جهة نجران إلى جانب جيزان وعسير.

هذا الانجاز العظيم أدى إلى جنون مملكة الشر السعودية والأمريكان، حيث تحتوي هذه المحافظة على أكبر مخزون نفطي وقد اغتنم أبطال الجيش واللجان الشعبية الكثير من الأسلحة وسقط الكثير من القتلى المرتزقة السودانيين وغيرهم ممن يقاتلون في صف تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي