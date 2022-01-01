المشهد اليمني الأول

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن مؤتمر صحفي مرتقب في تمام الساعة الثالثة عصر يوم غد الأحد، للكشف عن تفاصيل حصاد العام 2021م.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في تغريدة “غداً وفي تمام الساعة الثالثة عصرا _إن شاء الله_ مؤتمر صحفي للقوات المسلحة للكشف عن تفاصيل حصاد العام 2021م لكل وحدات القوات المسلحة، وتفاصيل العمليات النوعية التي تم تنفيذها خلال العام”.

ومن المتوقع أن تكشف القوات المسلحة خلال المؤتمر الصحفي المرتقب العديد من الإنجازات العسكرية والإحصاءات بكل الإنجازات العسكرية خلال العام المنصرم 2021م.