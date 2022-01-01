المشهد اليمني الأول

كشف مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية، اليوم السبت، أن إجمالي الضحايا جراء العدوان السعودي الأمريكي خلال العام الفائت 2021 بلغ 1,853 منهم 387 شهيدا بينهم 96 طفلا و25 امرأة، و1,466 جريحا بينهم 267 و46 امرأة.

وأوضح المركز خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة صنعاء أن العدوان دمر واستهدف خلال العام 2021 أكثر من 14,551 منزلا و147 مسجدا و69 مدرسة ومركزا تعليميا و1,915 حقلا زراعيا.

ودمر العدوان واستهدف 4 مواقع أثرية و3 منشآت رياضية و12 مستشفى ومرفقا صحيا ومنشأتين جامعيتين ومنشأة إعلامية خلال ذات الفترة، فيما تعمد العدوان استهداف وتدمير 1,828 وسيلة نقل و1,436 منشأة تجارية و117 شاحنة غذاء و66 مخزن أغذية.

واستهدف العدوان 18 مزرعة دواجن و8 قوارب صيد و4 محطات وقود و9 أسواق و10 ناقلات وقود و6 مصانع، و 1,599 طريق وجسر و3 مطارات و2 موانئ و13 محطة ومولد كهرباء خلال 2021

وبين كما استهدف العدوان بغاراته الجوية أكثر من 51 منشأة حكومية و469 خزان وشبكة مياه و15 شبكة ومحطة اتصال.

وأكد مركز عين الإنسانية هذه الوثائق والاحصائيات تم رصدها وتوثيقها حقوقيا وقانونيا بحيادية تامة وتعتبر ملفات كاملة على جرائم الحرب التي ارتكبت في اليمن.

وشدد على أن المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية تعد المسؤول الأول عن هذه الجرائم لتواطؤها مع دول العدوان وصمتها عن استمرار تدفق الأسلحة المحرمة دوليا.

وحمل الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة وبدرجة أساسية تبعات استمرار العدوان الأمريكي السعودي والحصار الشامل الذي فاقم من معيشة أبناء اليمن.