المشهد اليمني الأول

أكد محافظ شبوة اللواء عوض العولقي، أن هدف الإمارات في شبوة هو السيطرة على الموانئ النفطية الإستراتيجية، ميناء بلحاف والنشيمة عبر أدواتهم.

وقال محافظ شبوة في اجتماع للسلطة المحلية اليوم السبت، إن “الكثير من أبناء شبوة يتقدمون الصفوف مع الجيش واللجان الشعبية ويشاركون في الدفاع عن الوطن وعن محافظتهم، مؤكدا وقوفهم مع السيد القائد وإلى جانب الجيش واللجان الشعبية بكل قوة وبكل صدق لأن لديهم مشروع وطني لبناء مستقل خارج عن الوصاية.

وأشار إلى أن المشاكل مع النظام السعودي لم تتوقف من قبل عام 1934م إلى الآن وهم لا يريدون لنا أن نبني وطنا وأن يكون في اليمن دولة مستقلة، موضحا أن ما يرتكبه تحالف العدوان وأدواته في محافظة عدن والمدن الجنوبية والشرقية دليل على أن هذا التحالف يريد لنا الموت ولا يريد لنا الحياة.

وأضاف “نحن على ثقة بأن العدو سيُهزم وستكون هزيمته النهائية بعون الله من محافظة شبوة”.

وخلال الاجتماع قال نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى: نريد أن نفتح مجال للمغرر بهم للعودة إلى حضن الوطن وإن شاء الله بجهود وتكاتف الجميع سنشهد العودة للكثير منهم.

من جانبه مسؤول أنصار الله بشبوة صالح حاجب أكد على العمل على تشكيل لجان مركزية تتوزع على المديريات للنزول الميداني للتواصل مع المغرر بهم للعودة إلى جادة الصواب.