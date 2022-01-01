المشهد اليمني الأول

أكد قائد الثورة الاسلامية في إيران السيد علي الخامنئي، اليوم السبت، أن محور المقاومة اليوم أكثر حيوية ونشاطاً وأملا مقارنة بالعامين الماضيين.

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن الخامنئي خلال استقباله اليوم السبت أسرة الشهيد قاسم سليماني وأعضاء لجنة إحياء الذكرى الثانية لاستشهاده، قوله: إن “استشهاد الفريق سليماني يمثل حادثا وطنياً ودولياً وأن هذا الشهيد أصبح قدوة ونموذجا لشباب المنطقة”.

واعتبر قائد الثورة الإسلامية “الحقيقة” و”الإخلاص” كرمز ومؤشر لمدرسة سليماني.. مشيرا إلى أن شباب المنطقة يقتدون بالحاج قاسم سليماني، وقال: إن “سليماني العزيز كان ولا يزال أكثر الشخصيات الوطنية والمتميزة في إيران والعالم الإسلامي”.

وانتقد من يسير بخطى العدو، طواعية أو غير طواعية، في الترويج للازدواجية الزائفة بين “الشعب والأمة”، وقال: “لقد أثبت الحاج قاسم أنه يمكن أن يكون الأكثر وطنية وفي نفس الوقت أكثر شخصية في الأمة”.

وأضاف: “الشهيد قاسم سليماني بات رمزا للأمل والثقة بالنفس والشجاعة وسر الصمود والنصر في المنطقة، وكما قال البعض بحق، فإن سليماني “الشهيد” أخطر على أعدائه من “الفريق” سليماني”.

وتابع: “اعتقد الأعداء أنه باستشهاد سليماني وأبو مهدي ورفاقهما سينتهي كل شيء، ولكن اليوم وبفضل هذه الدماء الغالية والزاكية هربت أمريكا من أفغانستان، وفي العراق يتظاهرون بالخروج والإعلان عن دور استشاري دون وجود عسكري، وبالطبع يجب على الإخوة العراقيين أن يتابعوا هذا الأمر بيقظة، وفي اليمن تتقدم جبهة المقاومة، وبشكل عام فإن تيار المقاومة ومناهضة الاستكبار في المنطقة اليوم، أكثر ازدهارًا وسعادة وأملاً، من قبل أكثر من عامين.