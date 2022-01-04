المشهد اليمني الأول

مركز الأرصاد الجوية يحذر جميع المواطنين في المحافظات من هذا الأمر “تفاصيل”

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تشكل الضباب وأجواء باردة مع هطول أمطار متفرقة على معظم محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية اليوم الثلاثاء، باحتمال تشكل الضباب على المرتفعات الجبلية الغربية لمحافظات صنعاء، ذمار، حجة، المحويت، ريمة، صعدة، عمران، إب، لحج، والضالع .

وأشار إلى أن الأجواء ستكون غائمة جزئياَ إلى غائمة مع هطول أمطار متفرقة على محافظات صنعاء، صعدة، عمران، حجة، المحويت ريمة وأجزاء من محافظتي إب وتعز، وقد تشمل أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية والمناطق المحاذية لها.

ولفت إلى أن الطقس يكون بارد نسبياً إلى بارد في المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، شمال إب، الضالع، لحج، وغرب مأرب والجوف.

ونبه مركز الأرصاد المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال من الأجواء الباردة، وكذا سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب.