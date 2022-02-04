المشهد اليمني الأول

قالت وكالة بلومبيرج إنه على الرغم من مزاعم الإمارات باعتراض هجمات صنعاء “إلا أن الرسالة وصلت من اليمن بصوت عال وواضح، أن الإمارات باتت تحت أنظار الحوثيين”.

وأوضحت بلومبيرج أن “صدى الرسالة يتردد خارج نطاق الطائرات بدون طيار والصواريخ، فالإمارات، هي عقدة حيوية في الاقتصاد العالمي، وهي ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك، وأحد أكبر المراكز التجارية في العالم، وبعد تكرار الحوثيين ضرب هذا المكان مع السعودية، فإنهم باتوا يشكلون خطرا على الإمارات.

وأكدت بلومبيرج أنه على الرغم من أن القيادة الإماراتية، تحاول عدم إظهار الذعر من التهديدات الحقيقية، إلا أن القلق واضح في رد فعلها المبالغ فيه، خاصة أنهم ألقوا القبض على السكان الذين نشروا لقطات للصواريخ التي يتم اعتراضها، لاستجوابهم من قبل السلطات، على اعتبار أنها مقاطع فيديو قد تثير شائعات أو تكشف معلومات أمنية حيوية.

وأضافت: “لكن ليست اللقطات التي تم التقاطها على الهواتف المحمولة، هي التي تسبب القلق، ولا يمكن للحكومة منع انتشار التحذيرات خارج حدودها، وتستشهد الولايات المتحدة، على سبيل المثال، بهجمات صنعاء، في تحذيرها ضد السفر إلى الإمارات”.

ولفتت الوكالة إلى أن الإمارات كانت تستعد لاستقبال السياح مجددا حيث تمثل السياحة أكثر من 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وستكون ذات أهمية خاصة هذا العام حيث يتخلص اقتصادها من الآثار المستمرة لوباء فيروس كورونا، قبل أن تظلل الصواريخ سماءها في شهر يناير.

وأكدت بلومبيرج بالقول أن”الحوثيبن، قد أنهوا آمال الإمارات في العودة إلى العمل كالمعتاد”.