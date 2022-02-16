المشهد اليمني الأول

أبدت وسائل إعلام العدو اهتمامًا بالفيديو الذي نشره الإعلام الحربي للمقاومة الخاصّ بمجاهدي حزب الله أثناء قيامهم بمناورات و تدريبات على الثلوج في مناطق في جنوب لبنان.

وقال إعلام العدو “في شريط الفيديو الذي نشره حزب الله أمس الثلاثاء تظهر مجموعة من المقاتلين وهم يركبون “قطط” الثلج بملابس بيضاء مموهة أثناء تدريبات، على ارتفاع 1,370 مترا، من الحدود ويقومون بإطلاق النيران تجاه أهداف رسمت عليها “نجمة داوود”.

ويضيف إعلام العدو “يظهر المقاتلون في الفيديو وهم مسلحون بأسلحة اوتوماتيكية وحتى أنهم يقومون بتزلج عملياتي، كما وثقوا وهم يفرغون الثلج من “القطط” ويطلقون النيران تجاه أهداف دهنت بالأزرق والأبيض وعليها نجمة “داوود” باللون الأحمر، وبعدها يتم مشاهدتهم وهو يصلون على الثلج”.

موقع “والا” الاسرائيلي ركّز على اختصاص مقاتلي المقاومة، فأشار الى أن “وحدات قتال “جبال الألب” تختص بالقتال في المناطق الجبلية وفي ظروف مناخية وتضاريس قاسية”.

ولفت الى أن “مثل هذه الوحدات موجودة فقط في جيوش مثل الولايات المتحدة، المانيا، النمسا، الهند وفرنسا، وتوجد في “إسرائيل” وحدة “جبال الألب” لكنها وحدة من جنود الاحتياط تابعة لسلاح المشاة التي تتبع للقيادة الشمالية”، خاتمًا “تنشط الوحدة التي تختص بالقتال بظروف مناخية قاسية بالقرب من جبل الشيخ وعلى الحدود الشمالية”.

بعض من بأسنا

وكان قد نشر الإعلام الحربي التابع للمقاومة الإسلامية، مقطع فيديو حمل عنوان “بعضٌ من بأسنا”، يُظهر عدداً من أفراد القوة الخاصة في المقاومة، أثناء قيامهم بـ تدريبات عسكرية في احدى مناطق جنوب لبنان.

ويظهر في الفيديو مقاتلون في المقاومة الاسلامية، يقومون بـ تدريبات في الثلوج، تحاكي قيامهم بعمليات هجومية، وإطلاق نار على أفراد من الجيش الصهيوني، بالإضافة إلى قيامهم ببعض الفنون القتالية العسكرية.

واختتم المشهد الذي يبلغ مدته دقيقتان و16 ثانية، بكملة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أنه يوجد ميزة لحزب الله، وهي أن “الرعب يسير أمامه”.