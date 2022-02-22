قال منتدى السياسة الإسرائيـلية في تقرير أعده “MICHAEL J. KOPLOW” أنه في عالم اتفاقيات إبراهيم، العلاقة بين لكيان والإمارات هي التي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام وأثارت أكبر قدر من الإثارة. قد يكون ذلك بسبب الحجم الهائل للتجارة التي نشأت بين البلدين، طابع دبي وأبو ظبي، أو تدفق السياح الإسرائيليين إلى الإمارات، لكن أضواء التطبيع سلطت بشكل مباشر على العلاقات الثنائية الإسرائيـلية الإماراتية. ومع ذلك، ظهرت العلاقات بين الكيان والبحرين مع زيارة رئيس الوزراء نفتالي بينيت إلى المنامة، والتي جاءت بعد أقل من أسبوعين من زيارة وزير “الدفاع” بيني جانتس إلى المملكة الجزيرة.

غالبًا ما يتم تجميع التطبيع معاً كفئة واحدة شاملة، ولكن هناك عدداً من الطرق التي تبرز بها البحرين عن نظيراتها الإماراتية والمغربية والسودانية في تسليط الضوء على الاتجاهات الإقليمية الأكبر في العمل. في حين أن العلاقة بين الكيان والبحرين خالية من جانب المقايضة الذي ميز صفقات التطبيع الأخرى، فإنها تورط أيضاً فاعلين خارجيين بطريقة تتجاوز العلاقات الإقليمية الأخرى للكيان.

بطريقة ما، العلاقة الإسرائيـلية البحرينية هي العلاقة الأكثر تركيزاً بين المطبّعين الجدد ليس بسبب ما تنطوي عليه، ولكن بسبب ما لم تفعله. والبحرين وحدها من بين المتطوعين من حيث أنها لم تطلب أي شيء من الولايات المتحدة كشرط صريح أو ضمني لتطبيع العلاقات مع كيان العدو الإسرائيلي. لم تحصل على طائرات F-35 أو طائرات ريبر بدون طيار، أو الاعتراف بالسيادة على الأراضي المتنازع عليها، أو شطبها من قائمة وزارة الخارجية للدول الراعية للإرهاب. لم تكن البحرين أيضاً تستخدم العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع الكيان كطريقة شفافة لتحسين مكانتها في واشنطن، حتى لو كان ذلك بمثابة فائدة ثانوية.

العامل الخارجي الأكثر تأثيراً على الكيان والبحرين هو العامل الذي يجعل العلاقة مع البحرين ذات قيمة خاصة بالنسبة للقدس، وهو دور البحرين كوكيل غير رسمي للسعودية. ليس من المهم أن رحلة جانتس إلى البحرين كانت في طائرة عسكرية إسرائيلية حلقت علناً عبر المجال الجوي السعودي، وكلما ازدهرت العلاقات البحرينية مع الكيان، زادت الفرص المتاحة لإثبات وجود علاقة إسرائيلية سعودية غير رسمية. تطبيع. حتى لو لم يكن الكيان يقدر العلاقة مع البحرين بشروطها الخاصة، فسوف ترى قيمة فيها بالنسبة للجانب السعودي.

وقع جانتس ونظيره البحريني مذكرة تعاون دفاعي، وهي الأولى للكيان مع دولة خليجية. سيكون للكيان الآن ضابط بحري متمركز بشكل دائم في البحرين – وهو أول إسرائيلي في دولة عربية – وبينما لم يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاقية، فمن المحتمل أن يعني ذلك عمليات بحرية مشتركة لردع التهديدات الإيرانية للشحن والأنشطة البحرية الأخرى.

كما أعلنت البحرين عن اتفاقية لشراء أنظمة رادار وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار من شركة تابعة لشركة الصناعات الجوية الإسرائيـلية مما يفتح الباب أمام إمكانية أنظمة الرادار المتكاملة إقليمياً ومشاركة المعلومات التي يمكن أن تعمل ضد الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية.

كل هذا يترك العلاقة الأمنية الإسرائيـلية البحرينية في مرحلة أكثر تقدماً علناً من العلاقة الأمنية الإسرائيـلية الإماراتية، والتي يجب أن توضح أن البحرين ليست مجرد نافذة في مجال التطبيع.

لا ينبغي أن تُنزل العلاقة بين الكيان والبحرين إلى مرتبة أدنى من العلاقات الإسرائيـلية الإماراتية، بصرف النظر عن الخطوات التي قطعها البلدان مع بعضهما البعض، يمكن أن يؤدي التعاون الإسرائيلي البحريني الأكبر بتشجيع أمريكي إلى نموذج للولايات المتحدة تجمع الشركاء معاً في إطار إقليمي لمواجهة التهديدات التي تسمح للولايات المتحدة بتقليل نفوذها.

بالنظر إلى المخاوف الإقليمية بشأن خروج الولايات المتحدة من الشرق الأوسط، فإن تعزيز تعاون أمني أكبر بين الكيان والبحرين تحت رعاية NAVCENT هو وسيلة جيدة للاستفادة من الوجود الأمريكي في المنطقة الذي ينقل بعض العبء الأمني ​​عن الولايات المتحدة مباشرة.