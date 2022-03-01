ورد الآن.. انفجار الوضع بدخول دولة جديدة للحرب الروسية الأوكرانية والأخيرة تهدد بشن ضربات استباقية في تصعيد متبادل بين الأطراف

تتسع رقعة الصراع بين روسيا وأوكرانيا وتفاقمت الأوضاع لليوم السادس على التوالي في محاولات دولية مكثفة لتهدئة الأوضاع سلميا بعيدا عن استمرار المواجهات.

ولم تتوقف المواجهات بين روسيا وأوكرانيا فقط!! فالمؤشرات تدل على دخول بيلاروسيا خط المواجهة بعد تهديدات مكثفة من الدول الأوروبية وحلف الناتو بالتصعيد ضد روسيا، الى جنب العقوبات الاقتصادية التي أقرتها الدول الأوروبية ضد روسيا.

حيث أفادت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه حوالي 300 دبابة تابعة لجيش بيلاروسيا توجد قرب الحدود الأوكرانية البيلاروسية. وأضافت الاستخبارات أن روسيا تعد استفزازات مقصودة لتبرير دخول قوات بيلاروسيا في النزاع.

بالمقابل هددت أوكرانيا بشن هجمات صاروخية على بيلاروس، حيث هدد سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف بشن كييف ضربات صاروخية “استباقية” ضد مينسك، على خلفية مزاعم “إطلاق صواريخ من بيلاروس باتجاه أوكرانيا”.

وقال دانيلوف في تصريح تلفزيوني: “أوكرانيا قد تشن ضربة استباقية ضد بيلاروس”.

وكان رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أعلن في اجتماع مجلس الأمن القومي اليوم، أنه تم وضع وسائط الدفاع الجوي الوطنية في حالة تأهب قصوى لمنع طعن روسيا “في ظهرها”.

على ذات السياق فرضت بريطانيا عقوبات على بيلاروسيا بسبب دورها في حرب روسيا على أوكرانيا حسب زعمها.

ولليوم السادس على التوالي تستمر المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية داخل الأراضي الأوكرانية، سيطرت خلالها روسيا على مدينتين أوكرانيتين، في الوقت التي تقترب من العاصمة كييف، قوبل ذلك عقوبات اقتصادية حادة لروسيا من قبل من الدول الأوروبية.