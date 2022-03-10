حظر مبيعات التكنولوجيا لروسيا قد يشعل حرب رقائق عالمية، ومن المحتمل أن يواجه كبار منتجي الرقائق الذين ينضمون إلى العقوبات نقصًا بالغ الأهمية في الأجزاء.

حذر الخبير الروسي في الصناعة، إيزومرودوف، من أن الحظر المفروض على صادرات التكنولوجيا إلى روسيا، ردًا على الحرب في أوكرانيا، قد يأتي بنتائج عكسية على الشركات المصنعة العالمية لمعالجات الكمبيوتر وأشباه الموصلات، حيث يتم تصنيع العديد من المكونات الأساسية لإنتاجها حصريًا في روسيا.

“سيؤدي الحظر المفروض على المنتجات النهائية لروسيا إلى حظر انتقامي على توريد مكونات الإنتاج وسيؤدي إلى نقص حاد في المعالجات الدقيقة للعالم بأسره. يقول أوليغ إيزومرودوف، رئيس اتحاد المطورين الروس لأنظمة تخزين البيانات (RosSHD)، على سبيل المقارنة، سيبدو وضع تعطل الإمدادات في نهاية عام 2021 خفيفًا نسبيًا .

يأتي بيانه بعد أن أعلنت أكبر الشركات المصنعة لمعالجات الكمبيوتر وأشباه الموصلات في العالم أنها ستنضم إلى العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حملتها العسكرية في أوكرانيا. أوقف عدد من مصنعي التكنولوجيا تسليم المنتجات إلى روسيا، بما في ذلك الشركات الأمريكية الكبرى AMD و Intel، بينما أوقف أكبر منتج لرقائق أشباه الموصلات في العالم TSMC إنتاج معالجات Baikal و Elbrus الروسية في مصنعها في تايوان.

بينما تعلن شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى عن انفصالها عن روسيا، يقول إيزومرودوف إن تحركات الانتقام الروسية المحتملة ” ستترك العالم بأسره تقريبًا بدون الإلكترونيات الدقيقة. ” ووفقًا للخبير، فإن روسيا تستحوذ على 80٪ من سوق ركائز الياقوت – وهي ألواح رقيقة مصنوعة من الحجر الاصطناعي، تُستخدم في ” كل معالج في العالم”، بما في ذلك تلك المصنعة من قبل AMD و Intel.

بريطانيا تحظر تصدير تقنيات الطيران والفضاء إلى روسيااقرأ المزيد: المملكة المتحدة تحظر تصدير تقنيات الطيران والفضاء إلى روسيا “إن مكانتنا أقوى في كيمياء نقش الرقائق الخاصة باستخدام مكونات فائقة النقاء. تمثل روسيا 100٪ من إمداد العالم بمختلف العناصر الأرضية النادرة المستخدمة لهذه الأغراض.

ووفقا له، فإن المكونات الروسية لتصنيع أشباه الموصلات يكاد يكون من المستحيل استبدالها. ويتابع إيزومرودوف: “الحديث عن العقوبات المفروضة على الإلكترونيات الدقيقة الروسية مستحيل دون الحديث عن الإلكترونيات الدقيقة العالمية.. لن يكون من الممكن استبدال [روسيا] فجأة بمورد من مواقع إنتاج الركائز البديلة، ولا توجد طريقة لاستبدال العناصر الأرضية النادرة من روسيا ” .

ويقول إن الإطار الزمني لضمان جودة ركائز الياقوت المطلوبة للرقائق الدقيقة ، على سبيل المثال ، هو 30 عامًا من الإنتاج المستمر. يجب أن تقع المصانع التي يمكن تصنيعها فيها في ظروف لا يوجد فيها نشاط زلزالي تقريبًا، مما يعني أن منتجات الشركات المماثلة لتلك الموجودة في روسيا في كاليفورنيا أو تايوان النشطة زلزاليًا ” تكون أقل جودة بشكل ملحوظ من حيث الجودة والحجم إلى المستوى المطلوب في الصناعة . ”

ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين بنسبة 40٪ تقريبًا في شهريناقرأ المزيد: ارتفع حجم التجارة بين روسيا والصين بنسبة 40٪ تقريبًا في شهرين. وفقًا لإيزومرودوف، حتى في أسوأ السيناريوهات ، حيث تنجح الدول الغربية في عزل روسيا عن شركائها التقنيين الحاليين ، فإن لدى روسيا عددًا من خيارات ” التحذير ” لإعادة توجيه الصناعة. الخيار الأول هو العمل مع الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات (SMIC) ومقرها الصين ومصنع AMEC الخاص بها. إنه أدنى من TSMC ، لكن ” هذا مؤقت ” ، كما يقول إيزومرودوف.

ويضيف أنه بالإضافة إلى الصين، يمكن أن تكون الهند “شريكًا يتمتع بإمكانيات هائلة في مجال تكنولوجيا المعلومات بشكل عام والإلكترونيات الدقيقة على وجه الخصوص.”

“الدولة مهتمة بدخول السوق العالمية ولديها جميع العناصر الأساسية اللازمة، خاصة الموارد البشرية، لهذا الغرض. يكفي الانتباه إلى عدد الهنود في الإدارة العليا لعمالقة تكنولوجيا المعلومات والشركات الناشئة، بما في ذلك في مجال الإلكترونيات الدقيقة، “يشرح الخبير، واصفًا إمكانية تفاعل روسيا التكنولوجي مع الهند بأنه” واعد جدًا “.

ووفقًا لإيزومرودوف، يوجد أيضًا خيار ثالث ، وهو يكمن في إنشاء تقنيات جديدة داخل روسيا. “بالإضافة إلى الحلول الجغرافية البحتة للمشكلة، هناك أيضًا طريقة لإنشاء نهج تكنولوجي جديد تمامًا لإنتاج أشباه الموصلات “.

ويقترح إيزومرودوف استبدال السيليكون في أشباه الموصلات بزرنيخيد الغاليوم، وهي مادة مستخدمة في بصريات الأشعة تحت الحمراء والإلكترونيات الدقيقة، والتي من شأنها أن تسمح بإنشاء هياكل شرائح ثلاثية الأبعاد بدلاً من طباعة الرقاقة ثنائية الأبعاد المستخدمة حاليًا. يقول الخبير إن إنتاج مثل هذه الحلول قد تم إنشاؤه في مدينة بيرم الروسية لتلبية احتياجات وزارة الدفاع، مضيفًا أن التكنولوجيا لديها إمكانات للتطبيق المدني ويجري بالفعل البحث عنها.