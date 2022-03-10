اتهمت روسيا الولايات المتحدة بدعم وتمويل تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، وحملت وزارة الخارجية الروسية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالمسؤولية عما يجري في أوكرانيا.

وجاء ذلك في وقت وصل فيه وزير الخارجية الروسي لافروف، إلى تركيا لإجراء محادثات مع وزير خارجية أوكرانيا في مدينة أنطالية التركية.

كما بحث بوتين مع المستشار الألماني تطورات الأوضاع في أوكرانيا والجهود الدبلوماسية ونتائج الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بحسب الكرملين.

من ناحية تجري اليوم عمليات لإجلاء المدنيين من العاصمة كييف، بالإضافة إلى مدن خاركيف (شرق) وتشرنيهيف (شمال) وسومي (شرق) وماريوبول (جنوب) فضلا عن انرهودار (جنوب)، عقب اتفاق بين روسيا وأوكرانيا على عدد من الممرات الإنسانية الآمنة في شرق وجنوب وشمال البلاد.

وحمّل زيلينسكي الغرب مسؤولية كارثة إنسانية إذا لم يفرِض حظرا للطيران، كما أثنى على الرئيس الأمريكي جو بايدن لقراره فرض حظر على استيراد منتجات الطاقة الروسية، معتبرا القرار إشارة قوية للعالم. وشكر أيضا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لاتخاذه قرارا مماثلا.

واتهم الرئيس الأوكراني روسيا بشن غارة جوية على مستشفى للأطفال في مدينة ماريوبول جنوبي أوكرانيا، وقال في تغريدة مرفقة بمقطع فيديو عن المستشفى المدمر: إن الناس والأطفال ما زالوا تحت الأنقاض.

من جهته، أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن 90% من المطارات العسكرية الأوكرانية تم إخراجها من الخدمة، وتدمير 146 طائرة عسكرية أوكرانية منذ بدء العمليات العسكرية. في المقابل، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن روسيا ستتعرض لهزيمة إستراتيجية.

السيطرة على محطة زابوروجيا النووية

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية تحرس وتسيطر بشكل كامل على محطة زابوروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا والمناطق المحيط بها.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: “سيطر العسكريون الروس على المنطقة المحيطة بمحطة زابوروجيا النووية. وأضاف ان الحرس الروس يحرس المناطق المحيطة بمحطة زابوروجيه النووية بشكل كامل.

ولفت الى أن عمال المحطة يواصلون عملهم في المنشأة، كما يشرفون على الوضع المشع فيها، متابعا أن “الخلفية المشعة طبيعية” في المحطة.

القوات البريطانية تكشف عن توجه العديد من جنودها إلى أوكرانيا

صرح المتحدث باسم القوات المسلحة البريطانية بأن “العديد من الجنود البريطانيين غابوا عن خدمتهم وربما ذهبوا إلى أوكرانيا”.

وقال: “نحن على علم بعدد قليل من الجنود الذين عصوا الأوامر وغابوا دون إذن، ومن الممكن أن يكونوا قد ذهبوا إلى أوكرانيا بصفة شخصية. ونحن نحثهم بشدة على العودة إلى المملكة المتحدة”. وأشار المتحدث إلى أن العسكريين ممنوعون من السفر إلى أوكرانيا. وغير ذلك فإنهم سيواجهون عقوبات تأديبية وإدارية.

وسبق أن أعلن الرئيس الأوكراني عن بدء تشكيل ما يسمى بـ”الفيلق الدولي” للقتال ضد القوات الروسية في أوكرانيا. وقرر زيلينسكي أيضا إعفاء الأجانب الذين يصلون إلى البلاد للمشاركة في القتال من تأشيرات الدخول.

وقالت وزيرة خارجية بريطانيا إليزابيث تراس، إن بلادها تؤيد دعوة الرئيس الأوكراني، للأجانب للقتال ضمن ما يسمى بـ”الفيلق الدولي” في أوكرانيا.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الخامس عشر من هذه الحرب:

وسائل إعلام روسية تنشر صورا قالت إنها تظهر تقدم القوات الروسية باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف

رويترز: مجلس النواب الأمريكي يوافق على مساعدات لأوكرانيا بقيمة 13.6 مليار دولار

رويترز عن وزارة التجارة الأمريكية: نسرع إصدار تراخيص شحن الأسلحة النارية والذخيرة لأوكرانيا

صفارات الإنذار تدوي مجددا في العاصمة الأوكرانية كييف

أ.ف.ب عن زيلينسكي: الإجلاء تم من مدينتي سومي وإينيرهودار ومن مناطق قريبة من كييف عبر ثلاثة ممرات إنسانية

سي أن أن (‏CNN) عن سفير بولندا في واشنطن:

توصلنا إلى حل منطقي ومعقول لكن الأمريكيين رفضوه لأنهم خلصوا إلى أنه تصعيدي

كررنا عدة مرات أننا لن ننقل هذه المقاتلات إلى أوكرانيا بشكل مباشر

أوضحنا منذ البداية أننا لن نستنفد ثلث ترسانتنا من المقاتلات دون تعويض