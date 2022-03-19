أعربت الصحفية الأمريكية لارا لوغان، عن اعتقادها بأن وسائل الإعلام الغربية مضطرة لنشر المعلومات الكاذبة عن الوضع في أوكرانيا وتصوير تصرفات روسيا في هذه الظروف غير المواتية.

وقالت لوغان عبر قناة “Real America’s Voice”: “برأي، يوجد الآن الكثير من المعلومات المزيفة، لم نشهد لها مثيلا من قبل”، موضحة: “تم وضعنا في قوالب معينة”، بحيث يتعين على الصحفيين حاليا “الثقة بكل شيء سيء” عن روسيا و”محبة أوكرانيا”.

كما أشارت إلى أن “وسائل الإعلام الغربية لا تعترف بواقع ما يحدث في أوكرانيا وتتجنب حقيقة وجود مظاهر للنازية في البلاد، وهناك تاريخ طويل لتمويل وتسليح النازيين في أوكرانيا من قبل الولايات المتحدة واستخباراتنا”.

وفي تعليقها على أنباء ينشرها صحفيون غربيون حول “العقبات” التي يزعم أن تواجهها القوات الروسية أثناء إجراء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قالت لوغان إنها “لم تثق بها على الإطلاق”، معبرة عن اعتقادها بأن “الأعمال الروسية كانت منذ البداية مدروسة ومتوازنة للغاية”.