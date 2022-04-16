أدانت الجمهورية اليمنية بوزارة خارجيتها ووزاراتها وعلمائها وأحزابها وقبائلها بأشد العبارات اقتحام كيان العدو الإسرائيلي للأقصى والاعتداء على المصلين واعتقالهم

وأدانت وزارة الخارجية، بأشد العبارات إقدام قوات الكيان الصهيوني المحتل على اقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين واعتقالهم.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن هذا الاقتحام يُعد تصعيداً خطيراً واستفزازاً سافراً لمشاعر كل المسلمين وانتهاكاً صارخاً لحق أبناء الشعب الفلسطيني المشروع في ممارسة شعائرهم الدينية.

وجدد البيان التأكيد على حق الفلسطينيين في الرد والدفاع عن النفس وهو الحق الذي كفلته كافة الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية. ودعا المجتمع الدولي للضغط على الكيان الصهيوني لإيقاف اعتداءاته بحق الشعب الفلسطيني وتدنيسه المستمر للمقدسات الإسلامية.

كما جدد البيان التأكيد على وقوف الجمهورية اليمنية حكومة وشعباً مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع حتى التحرير الشامل وإقامة دولته الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.

إدانة رابطة علماء اليمن

أدانت رابطة علماء اليمن، الممارسات الصهيونية والعدوان الممنهج بحق الشعب الفلسطيني والاستهداف للمسجد الأقصى وتدنيسه.

واستنكرت الرابطة في بيان لها، خطوات التطبيع المتسارعة التي تقوم بها أنظمة العمالة.. مشيدة بالمعنويات العالية للشعب الفلسطيني الحر، مباركةً مواقف شبابه التي تعبر عن عنفوان أبنائه وقوة إيمانهم وإرادتهم أمام العدو الصهيوني.

وأكدت الرابطة تأييدها لكل الخطوات والمواقف والعمليات والقرارات التي تسهم في ردع الكيان الصهيوني المحتل.

ودعت الشعوب الإسلامية وعلى رأسها الأحرار في محور المقاومة والنخب العلمية والفكرية إلى نصرة القضية الفلسطينية باعتبار ذلك واجباً دينياً ومسؤولية تقع على عاتق الجميع .. محملةً كل الأنظمة العميلة والمطبعة مع الكيان الصهيوني كامل المسؤولية عن التداعيات لصلف وغطرسة وهمجية هذا الكيان.

كما أكدت أهمية التحرك الواعي لكشف أنظمة العمالة وأبواق التبعية التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية .. مشيرة إلى أن ثقافة الشهادة، هي الكفيلة بتحرير المسجد الأقصى والأرض المباركة من دنس الصهاينة.

وشددت رابطة علماء اليمن، على وجوب توحيد صفوف حركات الجهاد والمقاومة في فلسطين والابتعاد عن كل أسباب التنازع التي تخدم الكيان الصهيوني وعملائه.

حقوق الإنسان يدعو المجتمع الدولي إلى إيقاف تصعيد الاحتلال

أدانت وزارة حقوق الإنسان، بشدة اقتحام المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال الصهيوني والاعتداء على المصلين واعتقالهم.

واعتبرت وزارة حقوق الإنسان في بيان لها، اعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني، خطوة تصعيدية، وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

وطالبت الأمم المتحدة، باتخاذ موقف إزاء تصعيد الكيان الصهيوني واعتداءاته على الشعب الفلسطيني .. معتبرة تلك الاعتداءات انتهاكاً سافراً لحقوق الإنسان والمبادئ التي كفلت حماية المدنيين واحترام المعتقدات والديانات.

ودعا البيان المنظمات الدولية ومجلسي الأمن وحقوق الإنسان، إلى إيقاف الخطوات التصعيدية التي يريد الكيان الصهيوني من خلالها ارتكاب انتهاكات وجرائم جديدة بحق الفلسطينيين.. مؤكدة على حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.

كما دعت وزارة حقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية تجاه الممارسات العدوانية التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني في فلسطين والمسجد الأقصى، التي تعتبر انتهاكات خطيرة للقوانين والمعاهدات والاتفاقات المتعلقة بحقوق الإنسان.

إدانة مجلس الشورى

أدان مجلس الشورى بأشد العبارات، اقتحام قوات الكيان الصهيوني الغاصب للمقدسات في فلسطين المحتلة والاعتداء على الصائمين والمصلين بالمسجد الأقصى المبارك.

واستهجن المجلس في بيان صادر عنه، الممارسات الإرهابية لجنود الاحتلال الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني وتدنيس المقدسات الإسلامية في استفزاز سافر لمشاعر المسلمين. وأكد أن هذه الممارسات كشفت ضعف الكيان الصهيوني الغاصب أمام بسالة المصليين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الكيان الصهيوني ما كان له ارتكاب هذه الانتهاكات المخالفة للقوانين الدولية والإنسانية، لولا تواطؤ بعض الأنظمة العربية وخيانتها للقضية الفلسطينية وهرولتها للتطبيع مع كيان العدو الصهيوني.

وأكد موقف الجمهورية اليمنية الثابت والمبدئي والداعم للقضية الفلسطينية القضية المركزية للأمة، ودعم وتأييد خيارات الشعب الفلسطيني في مواجهة الغطرسة الصهيونية.

وحث مجلس الشورى، جميع فصائل وحركات الجهاد والمقاومة في فلسطين إلى توحيد صفوف الانتفاضة الشعبية الفلسطينية، حتي ينال الشعب الفلسطيني حريته وإقامة دولته على كامل أراضيه وعاصمتها القدس.

ودعا المنظمات الدولية والحكومات والشعوب الحرة بالعالم إلى التحرك لمساندة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة ومنع انتهاكات الاحتلال الصهيوني بحق المسلمين والمسجد الأقصى المبارك.

إدانة سياسي أنصار الله

أدان المكتب السياسي لأنصار الله، بشدة اعتداءات كيان العدو الصهيوني على المصلين والانتهاكات المتكررة لحرمة وقداسة الأقصى الشريف.

وحيا المكتب السياسي في بيان له، الشعب الفلسطيني على تصديه البطولي للغطرسة الصهيونية.

وأكد أن التطورات الجارية في فلسطين المحتلة تحتم على الشعوب العربية والإسلامية التحرك الجاد والفاعل لدعم صمود الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في مواجهة عربدة كيان العدو، وفي مواجهة أنظمة التطبيع والخيانة.

قبائل اليمن تستهجن اقتحام الأقصى

استهجنت قبائل اليمن، إقدام قوات العدو الصهيوني على اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين واعتقالهم. معتبرا مواجهة الكيان الصهيوني، حقاً مشروعاً تكفلته الأعراف والمواثيق والقوانين الإنسانية والدولية.

وجدد مجلس التلاحم القبلي في بيان له، التأكيد على دعم قبائل اليمن لحركات المقاومة الفلسطينية في مواصلة الكفاح والتصدي للكيان الصهيوني، حتى تحرير كافة الأراضي والمقدسات.

ودعا مجلس التلاحم القبلي، كافة عشائر وشعوب الأمة العربية والإسلامية إلى التحرك الفاعل لدعم الأشقاء الفلسطينيين في التصدي للعدو الصهيوني وفضح وإفشال مشاريع أنظمة التطبيع والخيانة.

إدانة المؤتمر الشعبي

أدان المؤتمر الشعبي العام واستنكر بشدة اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني للمسجد الأقصى الشريف والاعتداء على المصلين، ما أسفر عن إصابة واعتقال المئات من الفلسطينيين.

واعتبر المؤتمر في بيان تلقت له، تدنيس قوات الاحتلال الصهيوني لحرمة المسجد الأقصى، استمراراً للانتهاكات المتواصلة التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومحاولة لتهويد المسجد الأقصى الشريف.

وأشار إلى أنه من المعيب أن تواصل قوات الاحتلال الصهيوني انتهاكاتها بحق الفلسطينيين في وقت تواصل فيه بعض الأنظمة العربية، إجراءات التطبيع مع العدو الصهيوني سراً وعلناً.. داعياً مختلف الأحزاب والقوى السياسية العربية إلى إدانة الانتهاكات الصهيونية والوقوف ضدها وفضحها في مختلف المحافل الدولية.

وأكد المؤتمر الشعبي وقوفه وتضامنه الكامل مع أبناء الشعب الفلسطيني وحقهم في مقاومة كل ما يمارسه العدو الصهيوني ضدهم من انتهاكات ومشروعية مقاومته حتى نيل حقوقهم كاملةً وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.