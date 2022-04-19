دشنت شركتان لليهود الصهاينة، تحت شعار مريب ومشبوه “سيناء تنتظرنا” وبمناسبة عيد الفصح اليهودي التلمودي، حفل غنائي وموسيقي في طابا ونويبع سيناء من يوم 17 ابريل ويمتد الى 23 الشهر الجاري 2022م.

وأعلنت الشركتان We Grounded و Nabia Festival وهما شركات منظمة إسرائيلية عن مهرجانين، مع تسهيلات للسفر والإقامة ودعوات للحضور من كل دول العالم للاحتفال على أرض مصرية، بشركات أمن وحراسة من الصهاينة اليهود عبرت حدود فلسطين المُحتلة الى مصر وسط صمت رسمي مصري.

ويحدث هذا في ظل الانتهاكات التي يمارسها الكيان الغاصب لفلسطين ضد الشعب الفلسطيني واستباحة المسجد الأقصى الشريف وسفك دماء المرابطين شباب ونساء ورجال المقاومة، وسط صمت الرضا لانظمة خيانة التطبيع من فوق وتحت الطاولة وصمت الرضا من المجتمع الدولي ومنظمات ماتسمى بحقوق الانسان.

واشارت مصادر الى ان الشعار يشير الى نوايا الكيان العبري العدوانية بتهجير الشعب الفلسطيني من غزة الى سيناء بعمليه عسكرية وتوطينهم في سيناء حسب مؤامرة صفقة عار القرن.