وجه المنافق معمر الارياني اتهاما صريحا وخطيرا للمنافق عيدروس الزبيدي نائب رئيس مايسمى بمجلس القيادة التي شكلته السعودية مؤخراً بالوقوف وراء ماوصفها بجريمة تصفية المنافق “البركاني” رئيس مجلس النواب اليمني بالسم وان الزبيدي وجه فرقة القتل والاغتيال التابعة لمخابرات مايسمى بالمجلس الانتقالي بتصفية رئيس البرلمان المرتزق سلطان البركاني.

وبحسب وكيل وزارة الاعلام التابعة للمنافقين، المنافق محمد قيزان الذي نقل ذلك الاتهام عن المنافق الارياني مساء أمس الجمعة، مؤكدا ابلاغ القيادة السعودية والديوان الملكي واللجنة الخاصة والسفير ال جابر شخصيا بمعلومات وادلة تشير لوقوف المجلس الانتقالي الجنوبي واللواء المنافق الزبيدي تحديدا والذي اشرف بنفسه على الشروع في جريمة قتل المرتزق سلطان البركاني وتسميمه.

ولفت المنافق قيزان الى ان الوزير الارياني كشف له عن معلومات خطيرة تهدد حياة كبار قيادات الدولة بما فيهم المنافق رشاد العليمي رئيس مايسمى بمجلس القيادة الذي شكلته السعودية لمرتزقتها، وعدد من نوابه ورؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى ونوابهم وعدد من الوزراء والنواب، حد وصفه.

وأضاف وكيل وزارة الاعلام ان المرتزق الارياني أكد المرتزق سلطان البركاني مايزال في الانعاش -غرفة العناية المركزة- وان معلومات تسربت عن الكادر الطبي المشرف على علاجه تشير لتعرضه لمادة سمية قاتلة، مسفيضا: الوزير الارياني حملني امانة الدعاء للشيخ سلطان البركاني الذي مازال يرقد بين الحياة والموت، حد تعبيره.

مراقبون اعتبروا مانقله الوزير الارياني من معلومات تمثل مصداقية اكثر من معلومات اخرى تناقلها ناشطون ووسائل اعلام مقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي والتي تحدثت عن فرضية قيام الشيخ البركاني بالانتحار بالسم مذكرين بحادثة مماثلة حاول البركاني فيها الانتحار قبل ثلاث سنوات بالعاصمة المصرية القاهرة، حد زعمها.

ونوه المراقبون الى ان ترجيح المعلومات التي تضمنها اتهام الوزير الارياني للزبيدي والمجلس الانتقالي الجنوبي بالشروع في اغتيال وتصفية وقتل رئيس مجلس النواب البركاني تاتي وفق مؤشرات بتحدي البركاني وبن دغر وآخرين لتحذير سابق لهم من الانتقالي بمغادرة عدن وهو ماتم بالفعل ان غادروا بعد جلسات يمين مجلس القيادة ومنح الثقة للحكومة وموازنتها المالية لكنهم اي البركاني وبن دغر عادوا مجددا الى عدن عشية عيد الفطر بضغط سعودي في تحد لتهديدات الانتقالي بعدم ضمان أمنهم في عدن.

وكانت المواقع الاخبارية التابعة لنجل الفار هادي وحزب الاصلاح والتي يشرف على توجيهها الوزير المنافق الارياني قد نقلت صباح الجمعة عن اخبار تعرض المنافق سلطان البركاني لحالة تسمم وانه تم اسعافه لاحد مشافي عدن وبحسب ماسموه مصدر مقرب من البركاني.

واضافت تلك المواقع الاخبارية وايضا ناشطين ان البركاني تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة وان من قام بها ومن يقف ورائها سيتم كشفه.