دخلت العملية الخاصة التي يخوضها الجيش الروسي في أوكرانيا يومها الـ76، حيث واصلت القوات الروسية تدمير عناصر البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

وتستمر المعارك شرق وجنوب أوكرانيا، حيث أفادت وزارة الدفاع الروسية ان وحدات الشرطة الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية اخترقت بدعم من القوات المسلحة الروسية دفاع العدو العميق ووصلت إلى الحدود الإدارية لجمهورية لوغانسك الشعبية، بعد أن أكملت تحرير قرية بوباسنايا من القوميين.

المساعدات الغربية

على ذات السياق، تستمر المساعدات الغربية العسكرية والمالية، حيث دعا الرئيس الأمريكي الكونغرس للموافقة بشكل عاجل على طلبه لحزمة مساعدات جديدة بقيمة 33 مليار دولار لأوكرانيا.

فيما أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن مصادر في الحزب الديمقراطي بأن مجلس النواب الأمريكي سيصوت قريبا على حزمة مساعدات بقيمة 40 مليار دولار لأوكرانيا. واعتبر الرئيس الأوكراني توقيع نظيره الأمريكي قانون تسريع توريد الأسلحة لأوكرانيا “خطوة تاريخية.

هذا وقد قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض “جين بساكي”، إن الرئيس لم يكن سعيدا بتسريب المعلومات لوسائل الإعلام حول المساعدة الاستخباراتية لأوكرانيا.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة “إن بي سي نيوز” أن بايدن طالب وكالات المخابرات الأمريكية بوقف تسريب المعلومات للصحافة حول المساعدة الاستخباراتية لأوكرانيا.. فيما دعت رئيسة وزراء مولدوفا عبر الأمم المتحدة الجيش الروسي الذي يحرس مستودعات الذخيرة في ترانسنيستريا إلى الانسحاب من هذه الجمهورية غير المعترف بها.

وأعلنت الدفاع الأمريكية عن استعدادها لبحث إمكانية زيادة عدد المدربين الأمريكيين، الذين يدربون القوات الأوكرانية، ولفتت إلى أنها بدأت تدريب الجنود الأوكرانيين لصيانة مدافع “الهاوتزر” الأمريكية.

العقوبات وتداعيتها

البيت الأبيض يبدى صعوبة في الإعلان عن الشروط التي يمكن بموجبها رفع العقوبات المفروضة على روسيا، مؤكدا على أن دور واشنطن هو الاستمرار في تعزيز موقف أوكرانيا، حيث أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن ردّ روسيا على حظر واشنطن بث “القناة الأولى” وقناتي “روسيا 1″ و”إن تي في” الروسية في الولايات المتحدة، قد يكبد الشركات الأمريكية 300 مليون دولار.

وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، إن فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على استيراد النفط الروسي، بات مسألة أيام قليلة، معتبرا في نفس الوقت أنها مسألة معقدة بسبب اعتماد العديد من الدول تعتمد على النفط الروسي.

فيما أكد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، أنه لا يمكن لطوكيو في الوقت الراهن رفض إمدادات النفط الروسي بشكل فوري وكامل، لكنها ستقلل من اعتمادها عليها بشكل تدريجي

الخارجية اليابانية فرضت عقوبات جديدة ضد 141 شخصا من روسيا وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين وكذلك ضد 71 شركة روسي، وتفرض العقوبات كذلك حظرا على تصدير السلع والمعاملات لـ 71 شركة ومؤسسة روسية.

متعلقات

كشف استطلاع رأي أجرته صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية بالاشتراك مع المعهد الأمريكي البريطاني للديمقراطية، أن 43% من المستطلعين مستعدون لقبول هزيمة أوكرانيا في نزاعها مع روسيا، مقابل 41% يرفضون ذلك و16% آخرين لا موقف محددا لهم.

وأظهر استطلاع للرأي أجري في فنلندا أن أكثر من 75% من المواطنين يؤيدون انضمام بلادهم إلى “الناتو”، في تحول في الرأي العام على خلفية الأزمة في أوكرانيا.

وأكد الرئيس الفرنسي، أن باريس وبرلين تسعيان لتحقيق وقف إطلاق النار في أقرب وقت في أوكرانيا، تمهيدا لاستكمال المفاوضات بين موسكو وكييف وتحقيق السلام.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة روسيا وأوكرانيا إلى تكثيف جهود التفاوض الدبلوماسي بينهما، كما دعا القوى العالمية لتقديم الدعم اللازم في هذا الاتجاه.

وجدد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق الدعوة لتعيين مبعوث أوروبي للتفاوض مع روسيا، وعقد مؤتمر للسلام وإنهاء الحرب في القارة العجوز.