أدان المكتب السياسي لأنصار الله بشدة ما تعرض له القائد في الحرس الثوري الإيراني العقيد حسن صياد خدايى من جريمة اغتيال تقف وراءها أجهزة الاستكبار العالمي وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل.

وأكد سياسي أنصار الله في بيان له، إن قوى الاستكبار بجرائمها الموصوفة، ستنال جزاءها الرادع ولن تنجو من عواقب ما تفعل، كما أنها ستفشل في تحقيق أهدافها جراء ما ترتكبه من جرائم.

وأكد البيان حق إيران في الرد ومعاقبة المجرمين أينما كانوا.. معبراً عن أحر التعازي لأهل الشهيد وللحرس الثوري الإيراني في فقدان العقيد خدايى، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.