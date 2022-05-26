طالبت القوى الوطنية والإسلامية في القدس اليوم الخميس، إلى ضرورة تكثيف التواجد والحضور في ساحات وباحات المسجد الأقصى من صباح يوم الأحد القادم 29/5/2022، للتصدي لعمليات الاقتحام للجماعات الاستيطانية.

وشددت القوى الوطنية خلال بيان لها على ضرورة التواجد عصر يوم الأحد بشكل كثيف في ساحة باب العامود ومحيط باب العامود، من أجل منع ما يسمى مسيرة الأعلام الإسرائيلية من الوصول لساحة باب العامود التي يحاول الاحتلال أن يثبت أنه صاحب السيادة عليها،ويسعى لعبرنتها وتهويدها.

ودعت كل التجار في القدس، خارج أسوارها وداخل البلدة القديمة على وجه الخصوص بفتح محلاتهم التجارية، وعدم إغلاقها ، كي لا يشكل فرصة للمتطرفين والمشاركين في مسيرة ” الأعلام الإسرائيلية”، من استباحة المدينة وممارسة عربدتهم وزعرناتهم فيها. كما دعت كل أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس لنصرة العلم الفلسطيني، كرمز من رموز السيادة في المدينة، بتكثيف رفع الأعلام الفلسطينية في كل أنحاء المدينة.

الاحتلال يرضخ للتهديد ويمنع اليهود من أداء الطقوس

أثمرت التهديدات التي أطلقها الفلسطينيون بعدم السماح لليهود بأداء طقوسهم في المسجد الأقصى، فقد ألغت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، مساء امس الأربعاء، قرار السماح لليهود بأداء طقوسهم في باحات المسجد الأقصى.

إلى ذلك، حذرت السفارة الأمريكية رعاياها من الوصول للبلدة القديمة في القدس يوم الأحد بالتزامن مع مسيرة الأعلام، وفق ما أفادت به قناة كان العبرية.

وقالت القناة، إن السفارة الأمريكية في إسرائيل قررت منع مسؤولي الحكومة الأمريكية والدبلوماسيين وعائلاتهم من زيارة البلدة القديمة بالقدس، ابتداءً من مساء اليوم وحتى الاثنين المقبل، بسبب إقامة مسيرة الأعلام يوم الأحد المقبل”.

وامس الثلاثاء، قالت وسائل إعلام عبرية، إن شرطة الاحتلال في مدينة القدس ابرمت اتفاقاً مع منظمي ما يسمي “مسيرة الأعلام” المقرر تنظيمها يوم الأحد المقبل بشأن عدد المشاركين وخط سيرهم. وبحسب شرطة الاحتلال فان البرنامج النهائي لـ”مسيرة الأعلام” في القدس، ينص على موافقة الشرطة على 16 ألف مشارك فيها (8000 مستوطن ذكور،8000 مستوطن إناث).

وبينت أن التجمع للمسيرة سوف يبدأ الساعة 4 عصرًا وحتى الساعة 6:30 في ساحة شارع الملك جورج بالقرب من شارع يافا، على أن يبدأ خروج المسيرة من “المستوطنين الذكور” الساعة 6 باتجاه باب العامود بعدد 8000 مستوطن، والساعة 6:15 للإناث بنفس العدد باتجاه باب الجديد. وأشارت إلى أن المسيرة ستمر من باب العامود مباشرة مع إقامة الرقصة التلمودية في ساحة باب العامود.

ورغم تهديدات الفصائل الفلسطينية، جدد وزير الحرب “الإسرائيلي” بيني غانتس تأكيده أن مسيرة الأعلام التي سينظمها المستوطنين في مدينة القدس يوم الأحد المقبل الموافق 29 /5/2022، ستجري في مسارها الاعتيادي.

ودعا غانتس بحسب ما أوردته الإذاعة العبرية، جميع الأطراف بما في ذلك الساحة الحزبية “الإسرائيلية” إلى إبداء المسؤولية تجاه هذه القضية الحساسة. وقالت القناة 14: “إن جيش الاحتلال قرر تجنيد 3 سرايا من احتياط حرس الحدود نهاية الأسبوع، في إطار الاستعدادات لـ “مسيرة الأعلام”.

يذكر أن حركتي الجهاد الاسلامي وحماس هددتا الاحتلال “الإسرائيلي” من مغبة تنفيذ الاحتلال والسماح لمسيرة الأعلام المقرر تنفيذها يوم الأحد القادم .