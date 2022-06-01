تم الكشف عن اعتماد طرق وأساليب غير متوقعة في ايصال الامدادات للمحاصرين في الدريهمي المحاصرة بالحديدة.

وأظهر الفيلم الوثائقي الدريهمي حصار وانتصار، الجزء الثاني استخدام الصواريخ في ايصال المواد الغذائية إلى مدينة الدريهمي بعد أن بلغ الحال بسكانها أكل الأشجار نتيجة حصار المدينة من دول تحالف العدوان، حيث تم حشو الصواريخ بمواد غذائية من دقيق ولحوم وعصائر وبهارات وكذلك الملابس، بدلاً عن الباروت والمواد المتفجرة.

واظهر الفيلم أطلقت القوة الصاروخية وهي تطلق إلى مدينة الدريهمي 2500 صاروخ خلال مدة الحصار التي امتدت نحو عام بواقع بين 8 – 10 صواريخ يومياً.

صواريخ غذائية تغيث مدينة الدريهمي المحاصرة باللحوم والمواد الغذائية الضرورية، بلغت وتيرتها 8 – 10 صواريخ يومياً، ووصلت بمجملها 2500 صاروخ محمل بمختلف المواد الغذائية للمحاصرين في المدينة، وتقاسم المجاهدين مع المواطنين لقمة الحياة وآثر البعض للبعض حصصهم #الدريهمي_حصار_وانتصار pic.twitter.com/Z0IggrbKYi — الإعلام الحربي اليمني (@MilitaryMediaY0) May 30, 2022

وأثار أسلوب نقل المواد الغذائية عبر الصواريخ اهتماماً واسعاً لدى الخبراء العسكريين العرب يضاف إلى استخدام مروحية عسكرية مأهولة في أول رحلة منذ انطلاق العدوان في مارس 2015، لتنفيذ انزال جوي لثلاثة أطنان من المواد الغذائية في مدينة الدريهمي، على الرغم من سيطرة طيران العدوان على أجواء اليمن منذ انطلاق عملياته.

ولاقى وثائقي الدريهمي حصار وانتصار وما كشفه من حقائق واسرار عسكرية عن الحصار والمعركة والأساليب التكتيكية الجديدة المتبعة من قبل ابطال الجيش واللجان الشعبية خاصة في عملية العاشر من رمضان بتدخل القوات الجوية ومغامرتها في إيصال المؤن والمواد الغذائية الى الدريهي رغم المخاطر لكن طالما هناك ايمان بالقضية ووثوق بالله والتوكل علية كان هناك نصر وانتصار.

هذه السلسلة الوثائقية في جزئها الأول والثاني والثالث والحقائق التي كشفها والأسرار عن عملية حصار الدريهمي الى الانتصار الذي تحقق بفضل الله وثبات المجاهدين يعد ملحمة بطولية ومدرسة نتعلم منها الكثير

المتابعين والناشطين قالوا في تغريدات لهم.. سمعنا بصواريخ ارض جو وعرفناها وصواريخ مضادة للدروع عرفناها وصواريخ بالستيه بعيدة وقصيرة المدى عرفناها صواريخ عابرة للقارات تحمل رؤوس نووية سمعناها لكن صواريخ مدد تحمل لحوم وخبز وموادغذائيةوعقاقيرومسلتزمات طبية وكل مايحتاجة المقاتل المحاصر فهذا مالم نعرفه ولم نسمع به قط ولم يحصل الا في اليمن