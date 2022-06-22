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مابين اليمن وأوكرانيا.. أمريكا تعترف بضلوعها في حرب اليمن
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مابين اليمن وأوكرانيا.. أمريكا تعترف بضلوعها في حرب اليمن

كشف مقال نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، جانبا مهما من الدور الأمريكي البارز في العدوان على اليمن، في سياق مقارنه بين التدخل الأمريكي في الأزمة الأوكرانية وما حدث ويحدث في اليمن.

وكتبت الصحفية بوني كريستيان، أن تورط أمريكا في الصراع في أوكرانيا لم يعد يقتصر على المساعدات، بل أصبح يبدو أقرب إلى ممارسات واشنطن في حرب اليمن. وورد في المقال: “تجاوزنا الحد في اليمن.. وما فعلناه في اليمن مشابه جدا لما نفعله في أوكرانيا”.

وقالت كاتبة المقال، إنه رغم أن الولايات المتحدة لم تنضم رسميًا إلى ما أسمتها “الحرب الأهلية” في اليمن، لكن التحالف الذي تقوده السعودية قتل مدنيين برؤوس حربية أمريكية الصنع واختار أهدافًا بتوجيه من الولايات المتحدة.

وذكر المقال أن الدور الأمريكي في الصراع المستمر منذ سبع سنوات في اليمن كان بارزا وقوياً، وأن العديد من الخبراء يعتقدون أن التحالف الذي تقوده السعودية ارتكب العديد من الانتهاكات التي تتوجب مقاضاته عنها.

وجاء في المقال: “كان دورنا في الصراع المستمر منذ سبع سنوات في اليمن قوياً وحاضرا، لدرجة أن العديد من الخبراء يعتقدون أن التحالف الذي تقوده السعودية سيقاضى من أجل تحقيق السلام، لقد كان قويا لدرجة أن عددا من المشرعين الأمريكيين، من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، ومنهم النائبة عن الحزب الديموقراطي براميلا جايابال، والنائب الديموقراطي بيتر ديفازيو، وصفوه بأنه انتهاك للمادة الأولى من الدستور، الذي يمنح الكونجرس سلطة إعلان الحرب”.

وأكدت الكاتبة قائلة: “خلص هؤلاء المشرعون إلى أننا تجاوزنا الخط في اليمن، حتى لو لم يكن واضحًا تمامًا أين هو الخط”.

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