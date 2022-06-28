كشفت صنعاء، الثلاثاء، ترتيبات جديدة لاستئناف المفاوضات الخاصة بفتح الطرق في العاصمة الأردنية ، عمان، يتزامن ذلك مع إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرودنبرغ انتهاء زيارته للعاصمة السعودية بلقاءات مكثفة ما يشير إلى موافقة السعودية على مقترحات صنعاء بشأن فتح منافذ تعز.

ونقلت قناة المسيرة عن رئيس اللجنة العسكرية المكلفة بملف الطرق اللواء الركن يحيى الرزامي قوله إن اللجنة ماضية في استكمال النقاشات بشأن خروقات الهدنة وفتح الطرق ، متهما الطرف الاخر بمحاولة استغلال ملف الطرق سياسيا ودعائيا في الوقت الذي يرفض فيه المبادرات العملية التي من شانها تخفيف المعانة في تعز وبقية المحافظات.

وكانت اللجنة التقت في وقت سابق اليوم بقيادة وزارة الخارجية وهيئة الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات لإطلاعهم على النتائج التي أفضت إليها مناقشات عمّان والمتوقع استئنافها الأسبوع المقبل، بحسب اللجنة.

وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جرودنبرغ ،في وقت سابق اليوم ، بيان لمكتبه، اختتام زيارته للسعودية والتي استغرقت يومين، مشيرا إلى لقائه بالسفيرين السعودي والمصري إلى جانب سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وكذا أمين عام التعاون الخليجي ورشاد العليمي رئيس السلطة الموالية للسعودية، وأشار جرودنبرغ إلى أن النقاشات تركزت حول ملف فتح الطرق و تنفيذ الهدنة.

ورغم تصريحات السعودية التي تمسكت فيها بفتح طرق تعز وكذا رئيس السلطة الموالية لها إلا أن مصادر دبلوماسية أفادت بنجاح ضغوط دولية للمضي في مقترح الفتح التدريجي لطرق تعز والبدء بترتيب مفاوضات الحل الشامل.