تتشدق الدول السبع الرأسمالية الامبريالية الغربية المتوحشة بانها هي” المجتمع الدولى والمجتمع الدولي هي” والمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية “تشاو ليجيان” على “تويتر” يذّكر هذة الدول السبع بأن سكان دول مجموعة السبع هم جزء فقط من المجتمع الدولي وليس كل المجتمع الدولي .

حيث نشر “ليجيان” صورة تظهر أن عدد سكان دول “بريكس” يبلغ حوالي 3.2 مليار شخص، في حين أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في دول مجموعة السبع أقل بكثير – 777 مليون فقط.

وأضاف الدبلوماسي: “في المرة القادمة التي تتحدثون فيها عن “المجتمع الدولي”، ضعوا في اعتباركم ما هو المقصود حقا”.

مع العلم ان مجموعة السبع، هي اتحاد من سبع دول متقدمة اقتصاديا، والتي تضم امريكا وألمانيا واليابان وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا. وبدأت اعمالها يوم الأحد وانتهت يوم الثلاثاء وحضر القمة زعماء خمس دول هي الهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا والسنغال والأرجنتين.

بينما “البريكس ” هي كتلة اقتصادية تأسست في عام 2006. وتضم روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا. وتقدمت كلا من إيران والارجنتين بطلب لعضوية بريكس.

