شاهد أمطار غزيـرة تشهدها صنعاء وعموم المحافظات وتساقط للبرد خلال الساعات القادمة.. والدفاع المدني ينشر طرق الوقاية من الصواعق الخطيرة القادمة

شهدت معظم محافظات الجمهورية اليمنية منذ ساعات أمطار غزيـرة أدت إلى وفاة طفلتين وانقطاع العديد من الشوارع والطرق الرئيسية، إلى جانب طمر سائلة صنعاء القديمة بالمياه، فيما لا تزال الأمطار تتساقط على مناطق متفرقة من مديريات أمانة العاصمة حتى اللحظة.

وكانت شرطة المرور بأمانة العاصمة أعلنت في وقت سابق، أن الانقطاع شبه الكلي للحركة المرورية في مناطق “شميلة – التحرير – جولة آية وما حولها في منطقة الحصبة – جولة الثقافة – شارع الستين الغربي بجولة مذبح – شارع الستين الجنوبي مناطق فج عطان والحي السياسي”.

كما دعا مرور أمانة العاصمة جميع سالكي الطريق في مناطق بيت بوس ودار سلم بمديرية السبعين إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالقيادة الوقائية للمركبات نتيجة سيول أمطار غزيـرة التي تشهدها الأمانة.

ودعت شرطة المرور جميع مستخدمي هذه الطرق لأخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالقيادة الوقائية للمركبات، واتخاذ المسارات البديلة.

وأظهرت صور الانتشار المروري المكثف على مستوى جميع شوارع وتقاطعات أمانة العاصمة بإشراف مباشر من مدير عام شرطة المرور “العميد دكتور بكيل البراشي”، لتنظيم وتسيير الحركة المرورية والحد من الإزدحامات والاختناقات نتيجة السيول.

سحب رعدية وتحذيرات من الصواعق

أظهرت صور الأقمار الاصطناعية تشكل السحب الرعدية فوق العاصمة صنعاء امتداداً إلى نجران، ودعت مصلحة الدفاع المدني جميع المواطنين لاتخاذ طرق الوقاية من الصواعق في المنازل والأماكن المفتوحة وتحت الأشجار وأعمدة الكهرباء والمناطق المرتفعة.

وأفادت مصلحة الدفاع المدني أن الحماية من الصواعق داخل المنازل تكون بفصل التيار الكهربائي عن الأجهزة المنزلية وتجنب الاستحمام لأن الأنابيب والتمديدات يمكن أن توصل الطاقة الكهربائية للبرق والابتعاد عن النوافذ والأبواب المعدنية.

أما الحماية من الصواعق في الأماكن المفتوحة تكون بالابتعاد عن المركبات المعدنية المفتوحة مثل الدراجات والآلات الزراعية وتجنب السباحة والابتعاد عن المياه المفتوحة وعدم استعمال الهاتف إلا فى الحالات الطارئة.

ولفتت مصلحة الدفاع المدني إلى ضرورة تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية والمنفردة وأعمدة الكهرباء أو الوقوف في المناطق المرتفعة وعلى اسطح المباني وعدم الاقتراب من الأسوار المعدنية والأنابيب والسكك الحديدية.

وفاة طفلتين بانهيار منزل شعبي

قالت مصادر محلية إن طفلتين لقيتا حتفهما، خلال الساعات الماضية، بانهيار منزل شعبي في منطقة مذبح شمال غربي العاصمة صنعاء نتيجة تدفق سيول أمطار غزيـرة.

وأشارت المصادر إلى نجاة والدتهما في حصيلة أولية، لافتةً إلى أن عملية الإنقاذ لا زالت مستمرة، وأن الأمطار المتواصلة ألحقت أضراراً بمئات المنازل، وجرفت عدداً من الطرق.

أمطار غزيـرة خلال الأيام القادمة

تستمر النشرات الجوية بالتنبؤ باستمرار هطول الأمطار الغزيرة على عموم محافظات الجمهورية اليمنية، حيث حذرت أمس السبت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، من فيضانات جديدة ستضرب مناطق في اليمن خلال الأيام المقبلة.

وذكرت المنظمة أن “الأمطار الغزيرة المتوقعة في معظم أنحاء اليمن حتى نهاية الشهر الجاري ستؤدي إلى تحسين الغطاء النباتي ومن المحتمل أن تشجع التكاثر الداخلي للجراد الصحراوي، وأنه من المتوقع أيضا أن تتعرض الأجزاء الجافة في محافظة حضرموت لأمطار غزيـرة خلال فترة التوقعات ومن المتوقع حدوث فيضانات واسعة النطاق”.

وأشارت إلى أن التنبؤات الجوية توضح هطول أمطار غزيـرة وبكميات تراكمية تبلغ حوالي 40 ملم على شمال محافظتي إب وسط البلاد ومحافظة حضرموت شرقها مدفوعة بالتدفق المستمر للرطوبة من بحر العرب، ومن المتوقع وفقا لما جاء في النشرة أن تتلقى الدولة بأكملها أكثر من 300 ملم بشكل تراكمي.

وأوضحت المنظمة أن السيول سوف تؤثر على 1100 شخص في وادي حرض بمحافظة حجة، و4300 في وادي مور، و4600 في وادي سردود وكلها في محافظة الحديدة، كما ستؤثر على 20 ألفا في وادي الأمانة بمحافظة الجوف و4400 في وادي ذنه بمحافظة صنعاء، و4000 في وادي سهام الممتد من أطراف محافظة صنعاء، مرورا بالحديدة، ومحافظة، ريمة، و1400 في وادي زبيد و2000 في وادي تبن ووادي بنا في محافظتي لحج والضالع و600 في وادي حجر بحضرموت.

إب – جانب من سيول الأمطار الغزيرة في وادي بنا بمحافظة إب خلال الساعات الماضية https://t.co/Gyw1Pf8WLm pic.twitter.com/ygXJUExJ62 — المشهد اليمني الأول (@AlmshadAlyemeni) July 24, 2022

تساقط للبرد خلال الساعات القادمة

من جانبه توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار غزيـرة متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط حبات البَرَدِ على المحافظات الجبلية الغربية من لحج جنوباً حتى صعدة شمالاً.

وقد تمتد الأمطار شرقاً إلى الجوف ومأرب وأبين والبيضاء وستكون أقل غزارة على مناطق متفرقة من شبوة وحضرموت، وغرباً إلى المحافظات الساحلية الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها، ولا يستبعد أن تطال الأمطار الرعدية أجزاء من السواحل الجنوبية.