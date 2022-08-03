كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري عن نجاح الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على خلية خطيرة تمارس جرائم السرقة ومتخصصة بسرقة الشقق السكنية والمنازل، ومرتبطة بقوى العدوان والمنافقين.

وأوضح الناطق الرسمي، أن مباحث العاصمة صنعاء وبالتعاون مع جهاز الأمن والمخابرات تمكنوا بفضل الله ضبط خلية خطيرة تمارس السرقات المنظمة بالعاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات والخلية، وحسب التحريات وجمع الاستدلالات اثبتت أن الخلية مرتبطة بالعدوان والمنافقين ارتباطا مباشرا .

وأشار العميد العجري إلى أن مباحث الأمانة استعادت كمية من المسروقات التي قامت الخلية بسرقتها من الشقق والمنازل، وتضمنت المقتنيات المسروقة التي تم استعادتها مجوهرات ومصوغات فضية ووثائق وبطائق مختلفة وأجهزة كمبيوترات محمولة وآيبادات وتلفونات وغيرها من الأجهزة الالكترونية.

وبيّن ناطق الداخلية أن عناصر الخلية المضبوطة قاموا بجرائم السرقة في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الحرة.. مشيرا إلى أن الخلية اعترفت بارتكاب جرائم جنائية أخرى.، لافتا إلى أن جميع الإجراءات تمت تحت اشراف مباشر من نيابة البحث بأمانة العاصمة.

والمح العميد العجري أن ممارسات السرقة وبطرق مختلفة تأتي ضمن مخطط العدوان لزعزعة الامن والاستقرار داخل البلد، وذلك بتكوين عصابات سرقة منظمة، للقيام بالمهام التي توكل إليهم بهذا الخصوص.

وشدد المتحدث باسم وزارة الداخلية على أخذ الحيطة والحذر من قبل الجميع، والاستجابة لتوجيهات السيد القائد حفظه الله التي اكد فيها على ضرورة تعاون الجميع ضد هذه العصابات المنظمة المرتبطة بالعدوان مباشرة.

وأشاد العميد العجري بالدور الكبير والتعاون الفاعل للأجهزة الأمنية، والتي تحقق دائما بفضل الله الإنجازات العظيمة، وكذلك الدور البارز للمواطنين الشرفاء المتعاونين دائما في تحقيق الأمن.

وحذر العميد العجري كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار هذا البلد بأنه سيلقى عقابه الرادع، وستطاله ايادي العدالة كما طالت غيره من المفسدين في الأرض العابثين بأمن هذا البلد المبارك.

ودعا الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، جميع المواطنين الذين تعرضت منازلهم وشققهم إلى السرقة وتعرفوا على أشياء من مقتنياتهم في الصور المرفقة بالحضور يوم السبت المقبل إن شاء الله، إلى مباحث العاصمة صنعاء، واحضار ما يثبت ملكيتهم، وفقا للإجراءات القانونية.