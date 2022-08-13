اعلن قبل قليل رسمياً مكتب المدعي العام في مقاطعة تشوتاكوا عن وفاة سلمان رشدي وهو مسلم هندي ويحمل الجنسية البريطانية وفي كتابه آيات شيطانية ذكر الرسول الكريم باسم ماهوند “بمعنى تجسّد الشيطان” ووصف القرآن الكريم بانه مزيج من القصص والاساطير وآيات ووساوس شيطانية واتهمَ نساء النبي امهات المؤمنيين بالفاحشة والانحراف الاخلاقي، وصوّر الطوافَ حول الكعبة بطابور طويل ينتظر الدخول إلى دار للدعارة،معبراً عن الصحابة بتعابير بشعة حيث وصف بلال الحبشي بالوحش الأسود ونشر الكتاب في 26 سبتمبر عام 1988م

وافتى قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخميني في 14 فبراير عام 1989 بقتل سلمان رشدي،

وفي بيان منفصل أعلن الإمام الخميني بأن توبته لا تُقبَل أبدا، ومن هنا توارى سلمان رشدي عن الأنظار وعاش متخفّیا، ولم ينفع اعتذاره بعد ما سبّب له من الأحزان للمسلمين، فلم يتخلّص من تداعيات حكم الإمام الخميني.ويوم امس الاول 12 اغسطس 2022م تعرض رشدي الى طعنات بالسكين في نيويورك امريكا من المواطن اللبناني “هادي مطر”، والذي يعيش مع والدته في الولايات المتحدة. تم القاء القبض عليه من الشرطة الامريكية.

وتعليقا على اتهامات لحزب الله بتنفيذ العملية، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في حزب الله تعليقا على أن مهاجم “سلمان رشدي” من أصل لبناني: لا نعلم شيئا عن هذا الموضوع وبالتالي لن يصدر عنا أي تعليق.