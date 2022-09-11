تواصل المعارك بين فصائل مرتزقة العدوان في الجنوب

تتواصل في المناطق الواقعة تحت الاحتلال الاشتباكات العنيفة بين فصائل وأدوات مرتزقة العدوان في اطار مخطط دول العدوان لضرب النسيج الاجتماعي في تلك المناطق واحكام السيطرة على ثرواته.

وقالت مصادر في أبين ان الاشتباكات بمختلف الأسلحة تجددت بين تلك الفصائل في وادي سري بمنطقة خبر المراقشة. وأضافت ان الاشتباكات تأتي بعد أيام على سيطرة ما يسمى بقوات الانتقالي المدعومة من الامارات على شبوة وتوجهت نحو أبين لمواجهة عناصر ما يسمى بالاصلاح المدعومة من السعودية واظهار قوات ما يسمى بالانتقالي بأنها تحارب الارهاب وفقط مخطط اماراتي لازاحة الاصلاح من المشهد الجنوبي.

وكان قد قتل أمس مجندين 2 وأصيب آخرين من قوات تابعة لاحتلال الإماراتي بالإضافة إلى 5 مدنيين بانفجارعبوة ناسفة، في شبوة المحتلة.

وأفادت مصادر إعلامية موالية للعدوان بأن مجندبن مما يسمى اللواء الثاني “دفاع شبوة”، التابع للإمارات قتلا واصابة آخرين، إضافة إلى إصابة 5 مدنيين من المارة، جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة أثناء مرور دورية عسكرية عند المدخل الشرقي لمدينة عتق مركز محافظة شبوة.

إلى ذلك قالت قوات موالية للإمارات، أنها أطلقت عملية عسكرية في شبوة ضد من وصفتها بالتنظيمات الإرهابية في المحافظة.

ومنذ سيطرة المليشيا المدعومة إماراتيًا على محافظة شبوة في العاشر من أغسطس الماضي، شهدت المحافظة فوضى أمنية وصراعات مسلحة بين القوات المدعومة من الإمارات (العمالقة ودفاع شبوة) على النفوذ داخل المدينة أوقعت عدد من القتلى والجرحى.

وطفى إلى السطح مؤخرا الصراع في محافظة شبوة الغنية بالنفط ضمن أحداث متصاعدة يسعى من خلالها الاحتلال إلى نهب ثروات اليمن، وتعمل من خلالها قوى الاحتلال الإماراتي السعوديّ عبر مرتزقتها على الأرض لفرض سيطرتها بما يخدم مصالح الدول الغربية في مقدمتها أمريكا وبريطانيا، المحتاجة للنفط والغاز في ظل الصراع مع روسيا، وفقا لمراقبين.