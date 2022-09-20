إصابات مواطنين خلال مواجهات مع قوات كيان العدو في جنين ونابلس واطلاق قنابل إنارة بغزة والمقاومة توجه رسالة عاجلة للسلطة

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء الإثنين، خلال مواجهات مع قوات العدو الإسرائيلي في قرية الجلمة، شمال شرق جنين. كما اصيب اخرون خلال مواجهات في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وقال رئيس المجلس القروي أمجد أبو فرحة –في تصريح صحفي- إن قوات العدو اقتحمت القرية ونصبت حاجزا عسكريا فيها وشرعت بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات المواطنين، فيما اعتلى جنود أسطح عدد من المنازل، ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيا.

وقالت مصادر محلية: ”إن قوات العدو اقتحمت منطقة الظهر، القريبة من مستوطنة “كرمي تسور” المقامة على أراضي المواطنين جنوب البلدة، حيث دارت مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيا”.

إصابة مواطن جرّاء اعتداء مستوطنين

أصيب مواطن، مساء الإثنين، جراء اعتداء مستوطنين عليه في بلدة حوارة، جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية، بأن المواطن ماهر ميلادي من قرية عينابوس المجاورة، أصيب بوجهه جراء اعتداء مستوطنين عليه ورشه بغاز الفلفل أثناء مروره وسط بلدة حوارة.

وأوضحت أن البلدة شهدت مسيرة للمستوطنين، وانتشارا مكثفا لجيش العدو على الشارع الرئيسي، إضافة إلى إغلاق حاجز حوارة العسكري في كلا الاتجاهين. وأشارت إلى أن المستوطنين أغلقوا الطريق الواصل بين مدينتي نابلس وقلقيلية، ومنعوا مركبات المواطنين من المرور.

قوات كيان العدو تطلق قنابل إنارة شرق غزة

هذا وأطلقت قوات كيان العدو الإسرائيلي، مساء الإثنين، قنابل إنارة تجاه أراضي المواطنين الزراعية شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات العدو المتمركزة قرب السياج الفاصل جنوب حي الزيتون شرق مدينة غزة أطلقت عدداً من قنابل الإنارة تجاه أراضي المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار في ممتلكات المواطنين.

يذكر أن قوات العدو تستهدف الأراضي الزراعية القريبة من الحدود الشرقية لقطاع غزة بشكل يومي، فضلاً عن استهدافه المتواصل والذي يتكرر أكثر من مرة لقوارب الصيادين العاملة في عرض بحر قطاع غزة.

المقاومة الفلسطينية توجه رسالة عاجلة للسلطة

بدورها، وجهت كتيبة نابلس، اليوم الثلاثاء، رسالة عاجلة لأجهزة الأمن التابعة السلطة عقب اعتقالها المطارد مصعب اشتيه في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وأكدت أنها لن “تسمح باعتقال المقاوم اشتيه”.

وطالبت الكتيبة –في مؤتمر صحفي تلاه مقاوم ملثم- السلطة بالأفراج عن اشتيه، وقالت :”نمهل السلطة الافراج عن مصعب اشتيه في أقل من ساعة”.

وأضافت أن مدينتي نابلس وجنين دخلتا في عصيان مدني احتجاجًا على هذا التصرف الذي اعتبرته أنه لا يخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي فقط. وأوضحت، أن عملية الاعتقال تمت عبر اعداد كمين محكم من عناصر أمن السلطة.

من جهته، دعت كتيبة جنين –في بيان صحفي تلاه مقاوم ملثم- أجهزة السلطة بالإفراج عن المعتقل، وقالت: إن “عملية اعتقال اشتيه أحد قادة المقاومة يخدم العدو في الوقت الذي فيه المقاومة بأمس الحاجة للوحدة الوطنية”.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم، إصابة ثلاثة مواطنين بجروح مختلفة، بعد قمع عناصر من أمن السلطة لمتظاهرين في نابلس، خرجوا احتجاجًا على اعتقال السلطة للمطارد مصعب اشتية. وأفاد –في بيان له- بوقوع 3 إصابات من بينها إصابة خطيرة بالرأس الإصابتان الأخيرتان بشظايا، برصاص أمن السلطة”.

وعلى إثر اعتقال السلطة للمطارد اشتيه، عقد مقاومين ملثمين مؤتمرًا صحفيًا في جنين، نددوا باعتقال السلطة للمطارد مصعب اشتية، وأكدوا أن هذا العمل يخدم الاحتلال فقط، وطالبوا السلطة بالكف عن ملاحقة المقاومين.