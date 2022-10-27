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بايرن ميونخ يعمق جراح برشلونة بثلاثية نظيفة في عقر دارة

بايرن ميونخ يعمق جراح برشلونة بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

حقق بايرن ميونخ الانتصار بنتيجة (3-0) خلال مواجهة برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في معقل البلوجرانا “سبوتيفاي كامب نو”.

وسجل هدفي بايرن ميونخ في المباراة، ساديو ماني وشوبو موتينج وبافارد في الدقائق 10 و31 و(90+5).

وبهذا الانتصار رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة، والذي حسم تأهله مبكرا، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 4 نقاط في المركز الثالث، والذي ودع المسابقة واتجه إلى الدوري الأوروبي رسميا.

بدأت المباراة بضغط من الضيوف، ونجح ساديو ماني في افتتاح التسجيل لبايرن ميونخ في الدقيقة 10، حيث مرر سيرج جنابري كرة بينية استلمها ماني في العمق وسدد على يمين تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، ليمنح التقدم للعملاق البافاري.

وصوب شوبو موتينج لاعب بايرن ميونخ كرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 20، مرت أعلى مرمى تير شتيجن حارس برشلونة.

ونجح شوبو موتينج لاعب بايرن ميونخ في إضافة الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 31، حيث تلقى تمريرة من سيرجي جنابري خلف دفاع برشلونة، وانطلق ودخل منطقة الجزاء، وسدد بين قدمي الحارس مارك أندريه تير شتيجن.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لبرشلونة، إثر التحام من ماتياس دي ليخت مدافع بايرن ميونخ مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 44، لكنه تراجع عن قراره بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ بهدفين دون رد، دون أي تهديد من برشلونة الذي لم يسدد لاعبوه أي كرة على مرمى زفن أولريخ حارس بايرن ميونخ.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل سيرج جنابري الهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 56، إذ تلقى كرة عرضية من جوشوا كيميتش لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وصوب كيميتش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ومرت بعيدا عن مرمى برشلونة في الدقيقة 66. فيما سدد أنسو فاتي لاعب برشلونة كرة على حدود منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى بايرن ميونخ في الدقيقة 71.

وتألق تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، في تسديدة على الطائر من سيرج جنابري لاعب بايرن ميونخ في الدقيقة 80.

وكاد تير شتيجن أن يوقع برشلونة في ورطة الهدف الثالث، بتمريرة ساذجة، لولا تدخل فرينكي دي يونج الذي شتتها خارج أرضية الملعب في الدقيقة 83.

واستمرت أزمة برشلونة في الشوط الثاني، بعدم تسديد لاعبيه أي كرة بين القائمين والعارضة، في أداء هزيل جدا من الفريق الكتالوني على أرضه ووسط جماهيره.

وتلقى بنيامين بافارد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من زميله سيرج جنابري، وأسكن الكرة مباشرة في شباك تير شتيجن حارس مرمى برشلونة في الدقيقة 95، مضيفا الهدف الثالث.

ورد الآن.. احتدام الصراع يصل الى اقتحام المجمع الحكومي وغزوان يبدأ تطويق المدينة وقيادي بارز يتحدث عن دعم الحوثيين

ورد الآن.. احتدام الصراع يصل الى اقتحام المجمع الحكومي وغزوان يبدأ تطويق المدينة وقيادي يتحدث عن دعم “الحوثيين”

ورد الآن.. احتدام الصراع يصل الى اقتحام المجمع الحكومي وغزوان يبدأ تطويق المدينة وقيادي بارز يتحدث عن دعم الحوثيين

احتدمت أزمة الصراع بين فصائل مرتزقة العدوان في تعز، اليوم الأربعاء، وسط مؤشرات عن انفجار الوضع بشكل كامل. وأقر حزب الإصلاح إغلاق المجمع الحكومي في المدينة بعد اقتحامه من قبل فصائله.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لطارق صالح بأن قرار إغلاق المقر جاء على خلفية إصدار المحافظ المؤتمري نبيل شمسان قرار بتوقيف الوكيل الأول في المحافظة عبدالقوي المخلافي والذي يعد الرجل الأول في حزب الإصلاح بالمدينة.

وجاء توقيف المخلافي على خلفية تنصيب الإصلاح مشرف جديد موالي له يدعى عبدالقادر الجنيد.

وأوضح موقع “نيوز يمن” الذي يديره نبيل الصوفي، مستشار طارق الإعلامي، بأن المخلافي سلم الجنيد مكتب الوكيل السابق عبدالحكيم عون، مؤكدا بأن المحافظ لم يكن على علم بمزاعم الإصلاح تعيين الجنيد من قبل العليمي كمشرف على ملف تعز.

وتعيين الجنيد مشرف على تعز يعني عزل المحافظ الحالي نبيل شمسان.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه المدينة مواجهات عسكرية منذ قرار طارق الذي تسلم ملف المدينة رسميا استهداف أبرز سواعد الإصلاح وعلى راسهم غزوان المخلافي وشقيقه صهيب، ولا تزال المواجهات مستمرة في ظل تعزيزات من الريف الجنوبي الغربي لتعز.

ومن شأن الأزمة الجديدة توسيع رقعة الصراع في المدينة ويدفع نحو معركة حسم قد تكون تكلفتها باهضة على المواطنين ممن يعانون ويلات فوضى المليشيات المنتشرة في المدينة.

غزوان يبدأ تطويق المدينة

على سياق اخر، بدأ غزوان المخلافي، قائد احد اهم فصائل الإصلاح في تعز، الأربعاء، تطويق المدينة عقب فشل لجنة الوساطة.

وأفادت مصادر محلية بتوسيع فصائل المخلافي مسنودة بوحدات من “الجيش والأمن” انتشارها في حي كلابه، غربي المدينة، مشيرة إلى أن عملية الانتشار تمهد لاقتحام مقرات هامة ابرزها إدارة الامن التي حددها غزوان كهدف.

وكلابة تعد بمثابة خط تماس بين فصائل الإصلاح وقوات صنعاء.

وفي أول رد له على تحرك غزوان وصف مدير فصائل الامن بتعز، منصور الاكحلي، المخلافي بـ”الجرذ”معترفا بسيطرته على كلابة، وألمح الاكحلي إلى تلقي المخلافي دعم من من وصفهم بـ”الحوثيين”.

ولم يتضح بعد دوافع اتهام الاكحلي لغزوان الذي عرف بخوض معاركه ضد صنعاء، وما إذا كانت محاولة للتعبئة ضده لمنع سقوط المدينة أم محاولة تبرير فشل ملاحقته، لكنها تشير إلى خطورة الوضع في المدينة وتحظرها لمعركة فاصلة.

وتأتي التحركات الأخيرة عقب فشل وساطة دفع بها الاكحلي لوقف التصعيد مع غزوان الذي يرفض ذلك مشترطا إعادة شقيقه الأكبر حيا أو القصاص بمدير الأمن.

الحوثي يرحب بوفد قبيلة العوالق بشبوة في صنعاء

الحوثي يرحب بوفد قبيلة العوالق بشبوة في صنعاء

استقبل عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، ومعه محافظ شبوة عوض محمد بن فريد العولقي اليوم، عدداً من مشايخ وأعيان وقبائل العوالق بمحافظة شبوة، الذين وصلوا إلى العاصمة صنعاء في إطار المساعي لحل بعض القضايا بما يعزز من وحدة الصف.

وخلال الاستقبال في ميدان السبعين، رحب محمد علي الحوثي، بقبيلة العوالق وكافة مشايخ قبائل محافظة شبوة بين إخوانهم في عاصمة الصمود.

وأشار إلى أن قضايا الثأر من أكثر القضايا التي يراهن العدو عليها لزرع الفرقة والخلاف بين أبناء الوطن، لهذا تحرص القيادة الثورة ممثلة بالسيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، على حل مختلف قضايا الثأر بما يساهم في تعزيز التماسك المجتمعي وحقن الدماء.

وشدد عضو السياسي الأعلى، على ضرورة التحرك الواعي لحماية المجتمع لاسيما أن العدو يستهدف كل أبناء الشعب اليمني دون استثنا .. مطالبا الجميع بأن يكون لهم دور في حل قضايا الثأر في شبوة وغيرها من المحافظات.

من جانبه نوه محافظ شبوة، بحرص مشايخ المحافظة على حل بعض القضايا القبلية التي حدثت مؤخرا لاسيما في مديرية يريم.. مشيدا بموقف قبائل العوالق وشبوة الذين أصروا على زيارة صنعاء للقاء قيادات الدولة في إطار المساعي الخيرة لحل الخلافات.

فيما أشاد الشيخ محمد سعيد العولقي، بتفاعل عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي ومحافظ شبوة مع قضية قبيلة الطواسل في محافظة إب بما يسهم في صون الحقوق وتعزيز وحدة الصف.. مثمنا بحفاوة الاستقبال التي تعكس روابط الأخوة بين أبناء الشعب اليمني.

ورد الآن.. إهانة جديدة لتوكل كرمان في مأرب والسعودية تصف قيادي بارز بالمحشش وأحمد علي يتدخل ويبدأ علاقات قوية مع صنعاء

اهانة جديدة لتوكل كرمان والسعودية تكشف أسباب حل برلمان البركاني وتصفه بالمحشش وأحمد علي يبدأ إعادة المؤتمر إلى صنعاء

ورد الآن.. إهانة جديدة لتوكل كرمان في مأرب والسعودية تصف قيادي بارز بالمحشش وأحمد علي يتدخل ويبدأ بعلاقات قوية مع صنعاء

تعرضت توكل كرمان، القيادية البارزة في حزب الإصلاح، الأربعاء، لإهانة جديدة في مأرب كثاني محافظة يمنية تعترض على وجودها.

وأعلنت توكل في تغريدة على صفحتها قرارها الغاء مشروع مكتبة جامعية كانت مؤسستها تعد لافتتاحها بمدينة مأرب، معتبرة هذه الخطوة ردا على قرار وزارة التربية والتعليم في حكومة معين تحويل اسم مدرسة للصم والبكم من بلقيس إلى “التحدي”.

وقد اثارت توكل بهذه الخطوة جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي حين اتهمها ناشطين بالانتهازية ومحاولةاستغلال مشاريع يتم تمويلها من منظمات دولية لتسويق نفسها وتكريس صورتها كالملكة بلقيس، اعتبرها آخرون تعكس تناقض في شخصيتها، وكان السائد اجماع غالبية الناشطين وتحديدا في مأرب على رفض توكل ومشاريعها.

وتعرضت توكل لانتقادات من قيادات بارزة في الإصلاح طالبتها بالكشف عن مصادر تمويل مؤسستها.

ومأرب تعد ثاني محافظة تتعرض فيها الحائزة على جائزة نوبل للسلام للإهانة، إذ سبقتها عدن حيث رفض الفنان اليمني الكبير علي عطروش دعوة توكل إلى تركيا لتكريمه واتهمها بمحاولة استغلال تاريخه في المناكفات السياسية.

وتعكس هذه التحولات في المشهد اليمني حجم تنامي رفض القيادات التي دعمت الحرب على اليمن وتحاول الآن تصحيح صورتها تمهيدا للعودة إلى المشهد من أوسع ابوابه بعد تورطها بتبرير جرائم التحالف خلال السنوات الماضية.

السعودية تكشف أسباب حل برلمان البركاني وتصفه بالمحشش

كشفت السعودية، اليوم الأربعاء، أسباب حل برلمان البركاني، الموالي لها جنوب اليمن. وأفاد عبدالله ال هتيله، مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ الرسمية بأن بلاده قررت المضي قدما في قرار “لم يوضح تفاصيله”، متهم البركاني واخرين بمحاولة تعطيله.

والمح ال هتيله في تغريدة له على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي إلى رغبة بلاده بالتقارب مع حركة انصار الله “الحوثيين”.

كما وصف البركاني بـ”المحشش” بعبارة “تسلطن” وبيانه الأخير الذي هاجم فيه دعوة مجلس التعاون لحل سياسي وشامل في اليمن بـ”الخربشات التي لا تقدم ولا تؤخر”.

وتعد تغريدات ال هتيله أول إهانة علنية لمسؤول رفيع موالي لها وهي مؤشر على انتهائها منه فعليا. وجاءت في أعقاب تقارير عن اتفاق التحالف على إسناد مهام البرلمان لهئية التشاور والمصالحة التابعة للمجلس الرئاسي.

إعادة المؤتمر الى صنعاء

على ذات السياق، بدا أحمد علي عبدالله عفاش، نجل الرئيس اليمني الأسبق، الأربعاء، إعادة المؤتمر الشعبي العام إلى صنعاء، يأتي ذلك في أعقاب إفشاله مخطط لإسقاطها من زعامة الحزب.

وكشف المرتزق أبو بكر القربي، القيادي البارز في جناح صالح بالمؤتمر في تغريدة على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي نجاح التيار باستعادة الحزب، مشيرا إلى إجراء مفاوضات في القاهرة لحماية الحزب من ما وصفه بمخطط التقسيم والهيمنة.

وأشار القربي إلى توصل المجتمعين إلى اتفاق للتمسك بقيادة الحزب في صنعاء. وكان القربي حذر قبل أيام من تحركات يقودها سلطان البركاني في العاصمة القاهرة وتسعى لتفكيك الحزب وإعادة تشكيل قياداته.

وجاءت تغريدة القربي التي أكد فيه عودة القيادة لرئيس الحزب في صنعاء عقب أنباء عن اتفاق سعودي – إماراتي لحل برلمان البركاني ما يعني إنهاء نفوذ البركاني الذي كان يتوق لقيادة المؤتمر واعادته لنجل صالح الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس الحزب رغم مطالب اقالته.

ويعاني المؤتمر منذ مقتل مؤسسه بفتنة ديسمبر من العام 2017 من انقسامات كبيرة حالت دون مساعي اطراف إقليمية ودولية إعادة الحزب إلى صدارة المشهد في اليمن.

ولم يتضح بعد ما إذا كان التمسك بقيادة الحزب في صنعاء ضمن مساعي القوى اليمنية في الخارج لترتيب وضعه لمرحلة ما بعد الحرب أم لأهداف أخرى.

 

كشف إجمالي ما نهبه التحالف من النفط والغاز اليمني خلال الهدنة

كشف إجمالي ما نهبه التحالف من النفط والغاز اليمني خلال الهدنة
الغاز

كشفت وزارة النفط في حكومة صنعاء، اليوم الأربعاء، إجمالي ما تم “نهبه من الثورات النفطية اليمنية” خلال فترة الهدنة الإنسانية والعسكرية التي امتدت ستة أشهر، خلال فترة الهدنة (من 2 إبريل إلى 2 أكتوبر 2022م)، حيث بلغت “1.1 مليار” وهي قيمة “9.9 مليون برميل نفط”.

وأوضحت الوزارة أن “19.1 مليار ريال” هي قيمة ما تبيعه القوات الموالية للتحالف من الغاز المنزلي شهريا وهي عائدات 2490 مقطورة تتوزع في 5.4 مليون أسطوانة.

وأكدت أن “إجمالي إيرادات الغاز المنزلي التي تم نهبها خلال شهور الهدنة 114.6 مليار ريال يمني”، و”776.4 مليار ريال إجمالي قيمة ما تم نهبه من النفط والغاز خلال 6 أشهر وهو ما يكفي لصرف مرتبات 11 شهرا لموظفي الدولة”.

وتشترط صنعاء للموافقة على تجديد الهدنة، صرف مرتبات جميع موظفي الدولة، شمالا وجنوبا، من إيرادات النفط والغاز، في ظل انقطاع المرتبات منذ سنوات، فيما يصر التحالف على رفضه هذا الشرط.

محافظ الحديدة قحيم: سفن الصيد تجرف الثروة ويجب وقفها

محافظ الحديدة قحيم: سفن الصيد تجرف الثروة ويجب وقفها
قحيم

دعا محافظ محافظة الحديدة مخمد عياش قحين الى ادراج سفن الصيد العملاقة التي تجرف الثروة السمكية ضمن قائمة السفن التي تنتهك السيادة اليمنية وتدمر ثرواته.

ودعا قحيم في تغريدة له على تويتر القيادة الحكيمة بان يتم اضافة سفن الصيد العملاقة التابعة لدول العدوان الى بنك الاهداف، لايقاف تدميرها للمخزون السمكي والبيئة البحرية في المحافظات المحتلة، كون الثروة السمكية من ضمن الثروات السيادية وايضا انصافا لشريحة عريضة من الصيادين الذين تضرروا من هذا النهب الممنهج.

حالة طلاق كل 10 دقائق في السعودية

حالة طلاق كل 10 دقائق في السعودية

كشفت تقارير إحصائية، عن زيادة غير مسبوقة في معدلات الطلاق خلال عام 2022 في السعودية، وصلت لـ168 حالة يوميا، بواقع 7 حالات طلاق في كل ساعة، وبمعدل يفوق الحالة الواحدة كل 10 دقائق.

وأفادت صحيفة “اليوم بأنه وفق بيانات الهيئة العامة السعودية للإحصاء، فإنه “جرى تحرير 57 ألفا و595 صك طلاق، خلال الشهور الأخيرة من عام 2020، بارتفاع 12.7%، عن 2019، فيما برزت مواقع التواصل الاجتماعي، كسبب رئيسي في ازدياد هذه المعدلات”.

وفي تصريحات إعلامية أشار المحامي دخيل الدخيل إلى “ارتفاع حالات الطلاق خلال الـ10 سنوات الأخيرة، وتحديدا منذ عام 2011، من 9233 حالة فقط في 2010، إلى 34 ألفا في 2011، لتواصل الارتفاع خلال هذه السنوات لـ57 ألفا خلال 2020″، حيث بينت تقارير العام الحالي أن “هناك 7 حالات طلاق تتم كل ساعة في المملكة، بواقع 3 حالات مقابل 10 عقود زواج”.

وقال الدخيل “إن أسباب ارتفاع معدل الطلاق بين الأزواج في المجتمع السعودي، ترجع إلى زيادة تعقيدات الحياة المعاصرة، وارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة خلال جائحة كورونا، والتي بدأت منذ عام 2019، وتسببت في ارتفاع ملحوظ بالأسعار، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت تلعب دورا هاما في هدم ركائز الأسر السعودية والأسر العربية بشكل عام، وحدوث الخلافات الاجتماعية، واختلاف الأهداف والأولويات في الحياة، إلى جانب التفاوت الثقافي، إذ تشير الإحصاءات إلى ارتفاع كبير في معدلات الطلاق مقارنة بما كانت عليه في الماضي”.

ورأى المحامي السعودي أن “فئة كبيرة من الأزواج، أدمنت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، التي أدت لانحراف البعض عن المسلك الصحيح، حتى أصبحت ترسم لهم خارطة الطريق للعديد من أمورهم الزوجية، وذلك التعلق جعل البعض يدخل في دائرة مقارنات مع مشاهير تلك المواقع، وجعله نموذجا له يقتدي به في تقليدهم، باعتبارهم القدوة والمنهج، فيطبق ما يبث له عن طريق هذه الوسائل دون تفكير أو معرفة الآثار الجانبية لتلك الأفعال، متجاهلين أن ما يفعله هؤلاء المشاهير، لا يعدو كونه تمثيلا، من أجل كسب المزيد من الجمهور، وليس مواقف حقيقية، وساعد ذلك، بشكل مباشر ورئيسي، في زعزعة استقرار الحياة الزوجية وتفرق الأسرة وبالتالي زيادة معدل حالات الطلاق”.

وأوضح الدخيل أن “أسباب انخفاض معدل الزواج بين الشباب في المجتمع السعودي متعددة، وفي مقدمتها التعليم، وارتفاع المهور وتكاليف الزواج، والزيجات المؤقتة، وانتشار استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ما يدفع لأهمية السعي لإيجاد الحلول الملائمة والسريعة لهذه المشاكل، وكيفية معالجة هذه الأزمة التي ظهرت حديثا، وأصبحت تتزايد كل سنة”.

كما لفت إلى أن “مفهوم العنوسة في مسح الهيئة العامة للإحصاء، حدد بلوغ سن 32 للفتيات دون زواج، وتجاوزت نسبتها بين السعوديات 10%”.

الوجه الآخر لموسم الرياض.. تغطية على جرائم آل سعود بنشر الفساد في بلاد الحرمين

الوجه الآخر لموسم الرياض.. تغطية على جرائم آل سعود بنشر الفساد في بلاد الحرمين

تزامنا مع انطلاق فعاليات موسم الرياض للترفيه ومحاولة لفت الأنظار عبر الحملات الالكترونية، تسلط المنظمات الحقوقية الأضواء على واقع حقوق الإنسان ولاسيما معتقلي الرأي في المملكة، والموقف القضائي تجاه الملف الحساس. في حين تصدر وسم “إيقاف موسم الرياض”مطلب الترند على منصات التواصل الاجتماعي في البلاد للمطالبة بإيقافه بسبب مقاطع الفيديو المنتشرة لبعض الشباب والشابات والتي يقول بعض السعوديين إنها منافية للأخلاق والذوق العام و أن ما تشهده المملكة مجاهرة بالمعاصي وارتكاب للفسق والفجور ولا يمثل عادات المجتمع المحافظ.

وحسب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إن محاولات السعودية تسليط الضوء على مواسم الترفيه، والفعاليات المختلفة التي تستقبلها وتنظمها منذ العام 2017، يأتي في ظل تدهور غير مسبوق في حالة حقوق الإنسان في الداخل.

وعلى الرغم من محاولة الحكومة السعودية طمر وجوه التدهور، من خلال فرض الصمت على المجتمع المدني ومنع أي دور للمنظمات وترهيب العائلات، إلا أن الحقائق حول الانتهاكات ما زالت تظهر إلى العلن.

وفيما تقول هيئة الترفيه، إن المواسم التي تحمل شعار: “فوق الخيال” هي للجميع، فإن الحكومة السعودية تحرم مئات الأفراد من حقهم في الحرية وممارسة الحياة الطبيعية، بتهم تتعلق بممارستهم حقوقا مشروعة مثل التعبير عن الرأي أو الخروج في مظاهرات. إضافة إلى ذلك، يصدر القضاء في السعودية أحكاما بالقتل والسجن لعقود على قاصرين.

واعتبرت المنظمة أن الترويج لهذه المواسم، واستضافة المشاهير من دول العالم، وفتح أبواب السعودية للسواح والأجانب، فيما ما زالت حياة قاصرين ومتظاهرين ومعتقلي رأي مهددة بالإعدام هو تناقض صارخ.

جرائم وانتهاكات لحقوق الانسان تتخفى وراء فعاليات ترفيهية

المعروف جيدا إن مملكة آل سعود من أكثر حكومات العالم انتهاكا لحقوق الإنسان فأنها لا تعترف بالإنسان وحقوقه بل ترى في أبناء الجزيرة مجرد عبيد للملك وأفراد عائلته ينتقلون بالوراثة من الآباء الى الأبناء الى الأحفاد والويل لمن يقل أف سيكون مصيره كمصير الصحفي والكاتب المعروف جمال خاشقجي حيث ألقي القبض عليه وقطعوا جسده ثم رموها في مجاري القنصلية وهذا مصير كل من يرفض عبودية آل سعود ويقول أنا إنسان حر فهذا الكلام يعتبر خروجا على شريعة آل سعود المعادية للحياة والإنسان لهذا فكل من يقول أنا إنسان حر يعتبر كافرا في نظر آل سعود ومن حق الأمير وأفراد عائلته ان يقتلوه ويغتصبوا ماله وأهله.

وحسب منظمة سند الحقوقية تأتي فعاليات موسم الرياض في ظل إصرار نظام ال سعود على إصدار الأحكام التعسفية للعشرات من معتقلي الرأي، من بينهم 12 حكما بالقتل، ليصل عدد المهددين بعقوبة الإعدام إلى نحو 40 معتقلا.

ويسعى النظام السعودي إلى التغطية على إخفاقاته وجرائمه المروعة بحق أبناء البلاد بما فيهم معتقلي الرأي، عبر فعاليات الترفيه وما يعرف بموسم الرياض، لإشغال العالم والشعب عن التنكيل الذي يحصل بحق معتقلي الرأي. وحسب المنظمة الأوروبية السعودية، نفذت السعودية منذ بداية 2022، 121 حكم إعدام، 81 منها ضمن إعدام جماعي هو الأكبر في تاريخ البلاد.

تترافق عقوبة الإعدام في السعودية بشكل واسع مع استخدام سوء المعاملة والتعذيب. وحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية، يتعرّض المعتقلون لأنواع مختلفة من التعذيب تبدأ منذ لحظة الاعتقال من خلال الضرب و استخدام القوة و الاخفاء القسري، ولا تتوقف مع إصدار الأحكام، بل إن سوء المعاملة يستمر بعد تنفيذ الأحكام، ليطال عائلات المحكومين.

وأكدت المنظمة أنه لايزال واقع حقوق الإنسان يتراجع باستمرار منذ تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد السعودي، في ظل الاعتقالات والقمع والتنكيل والأحكام التعسفية التي يلجأ إليها القضاء بحق معتقلي الرأي الأبرياء. ووثقت المنظمة الاوروبية السعودية استخدام أنماط من التعذيب الجسدي، بين ذلك الصعق الكهربائي، والحرمان من النوم، والضرب وقلع الأظافر، والتعليق من الأرجل وغيرها وذلك بهدف إجبار المعتقل على الإدلاء باعترافات أو التوقيع على اعترافات.

من بين من تعرضوا لهذه الأنواع من التعذيب، القاصر مصطفى الدرويش الذي أعدم في يونيو 2021، حيث أجبر على التوقيع على الاعترافات تحت التهديد بإعادة محاكمته.

إلى جانب التعذيب الجسدي، رصدت المنظمة ممارسة تعذيب نفسي بحق عدد من المعتقلين الذين حكم عليهم بالإعدام، من بين ذلك التهديد بعائلاتهم.

إذ تم تهديد المتظاهر حيدر آل ليف الذي أعدم في 23 أبريل 2019، بإحضار زوجته إلى السجن وتطليقه منها في حال عدم توقيعه على اعترافات. يضاف ذلك إلى ممارسات أخرى مثل الحرمان من التواصل مع العائلة، والشتم وإهانة المعتقدات. أدى التعذيب في العديد من الحالات إلى إعاقات أو إصابات وآلام دائمة، كما أدى إلى حالات إغماء وفقدان للوعي، وفي كثير من القضايا، لم يحصل المعتقل على حقه في العلاج.

لماذا يركز ابن سلمان على الحفلات الفارهة و نشر الفساد

لو نظرنا الى تأريخ مملكة آل سعود وذهبنا إلى بداية تأسيسها لاتضح لنا كيف كانت تكفر الرياضة والموسيقى بكل أنواعها وتمنع دخول واستخدام الراديو و التلفاز و السينما و الإنترنيت وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي ساعية للسيطرة على أبناء الشعب و عدم احتكاكه بالشعوب الاخرى .

لكن أبناء الجزيرة تغيرت أوضاعهم وتطورت أفكارهم وتفتحت عقولهم وتأثروا بالشعوب الحرة فبدأت تتحرك للمطالبة بحقوقها كبشر وأهم شي تجعل من الإنسان إنسان هي حرية الرأي والفكر فشعر آل سعود بالخطر على وجودهم لهذا لم يبق أمامهم إلا التغطي بساسة البيت الأبيض وساسة الكنيست الإسرائيلي وجعلوا من أنفسهم بقرة حلوب لتغذيتهم وكلاب حراسة لحماية إسرائيل والدفاع عنها وإعلان الحرب على العرب والمسلمين بالنيابة عن إسرائيل مقابل حمايتهم أي استمرار احتلال آل سعود للجزيرة مقابل نشر الفساد والرذيلة في الجزيرة من خلال إقامة الحفلات الماجنة وصالات التعري والانحراف الجنسي والاجتماعي والاعتماد على عناصر الجيش الإسرائيلي في حماية قصور وأبناء العائلة من أبناء الجزيرة لأنهم لا يثقون بهم بل يعتبرونهم أعداء لهم.

لهذا وجدوا في الرياضة وفتح نوادي الرذيلة وإقامة الحفلات الماجنة الفاسدة التي تستهدف إفساد أبناء الجزيرة تحت أسماء مختلفة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب وفعلا تمكنت من جعل كل ذلك أغطية للتغطية على جرائمها ومفاسدها وموبقاتها وانتهاكاتها الكثيرة لحقوق الإنسان وأخذوا يستخدمون كل ذلك كوسيلة لتنظيف وجوههم الملطخة بدماء الكثير من الأبرياء.

في الوقت الذي تشير إليه الاحصاءات بأن 85 بالمئة من أبناء الشعب السعودي لايملكون منازل خاصة نرى أفراد العائلة المالكة و أتباعهم يعيشون حياة خيالية من التبذير و البذخ و الإسراف و هدر الأموال بغير رقيب و لا حسيب.

لا يعتبر موسم الرياض المحاولة الوحيدة التي يسعى النظام السعودي من خلالها للتغطية على مفاسده و محاولة غسل عقل الرأي العام العالمي بل كانت محاولة مهلكة آل سعود دخول الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم وسباقات السيارات والتي وصفها الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية بانها تمثل محاولة واضحة من قبل آل سعود لغسل سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان بسحر كرة القدم كما ان شراء نادي نيو كاسليونايتد هو مجرد تبذير لأموال أبناء الجزيرة الذين يعيشون دون ماء ولا كهرباء ولا مدرسة ولا بيت صالح للسكن حيث انفق آل سعود أكثر من مليار ونصف دولار لتنظيم أحداث رياضية للنخبة كما قررت دعوة نجم البوب جاستن بيبر لأحياء حفلات فاسدة تستهدف إفساد شباب وشابات أبناء الجزيرة.

وهكذا كل الأغطية التي استخدمها آل سعود فشلت في تغطية مفاسدهم وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان.

واشنطن تشن هجمات سيبرانية على روسيا بأيادي أوكرانية

واشنطن تشن هجمات سيبرانية على روسيا بأيادي أوكرانية

أعلنت الخارجية الروسية، أن الولايات المتحدة تشن هجمات سيبرانية على روسيا بأيدي الجيش الإلكتروني الأوكراني، بحسب ما أوردته قناة “آر تي عربية”، اليوم الثلاثاء.

ونقلت قناة “آر تي عربية” عن نائب مدير دائرة أمن المعلومات الدولي في الخارجية الروسية، فلاديمير شين، قوله خلال جلسة اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن “قائد القيادة السيبرانية الأمريكية بول ناكاسوني، اعترف علنا بشن هجمات سيبرانية ضد روسيا، وقبل كل شيء بأيدي الجيش الإلكتروني الأوكراني الذي أسسه الأمريكيون”.

وأشار شين إلى أنه منذ بداية العام الجاري “ازداد عدد الهجمات على المواقع الروسية على الأنترنت بأكثر من 4 أضعاف، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي ومعظم الهجمات تنطلق من أراضي الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي”.

وتابع أن “أبعاد العدوان السيبراني تؤكد أنها تجري بشكل منسق من قبل سلطات الدول الغربية”، مضيفا أن الدول الغربية “تطلق اتهامات لا أساس لها تجاه الدول التي لا تعجبها، لصرف انتباه المجتمع الدولي من الأعمال الخاصة بها”.

وقال إن “هدف ذلك هو توفير الغطاء للعدوان السيبراني غير المسبوق الذي تم شنه ضد روسيا وغيرها من الدول”.

العدو يضطر لإطلاق سفن الوقود خوفاً من التصعيد

العدو يضطر لإطلاق سفن الوقود خوفاً من التصعيد

تلقى مرتزِقةُ العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي صفعةً جديدةً من مشغِّلهم الأجنبي، فبعد أن أعلنوا التوجّـهَ لاستئناف الحرب وإغلاق مطار صنعاء وميناء الحديدة بشكل كامل، كرَدٍّ على قرارِ حظرِ نهبِ الثروات الذي اتخذته صنعاء، فاجأتهم دول العدوان بالإفراج عن سفن الوقود المحتجزة، الأمر الذي اعتبره مراقبون دلالةً جديدةً على عدمِ امتلاك المرتزِقة قرار الحرب، كما أنه مؤشر إضافي على خوف تحالف العدوان ورعاته من عودة التصعيد، وتأكيد على وصول رسائل ودلالات العملية التحذيرية الأخيرة التي نفذتها القوات المسلحة بوضوح إلى الأطراف المعنية.
العدو يضطر لإطلاق سفن الوقود خوفاً من التصعيد

وقال محافظ محافظة الحديدة محمد عياش قحيم في تغريدة على حسابه في “تويتر” إنه تم إطلاقُ سفن الوقود الأربع التي احتجزها تحالفُ العدوان لفترات متفاوتة تجاوزت في أقصاها نصف شهر.

وجاء ذلك بعد أن كانت حكومةُ المرتزِقة قد سعت بشكل معلَن إلى عدم إطلاق السفن وإغلاق ميناء الحديدة بشكل كامل، وهدّدت باستئناف الحرب في محافظة الحديدة بالذات، كرد على قرار المجلس السياسي الأعلى بشأن حظر نهب النفط الخام وسرقة عائداته، وهو القرارُ الذي نجحت صنعاءُ في فرضه على الشركات الأجنبية التي تقومُ بنقل النفط من الموانئ المحتلّة.

وكانت حكومةُ المرتزِقة قد لجأت إلى تصنيفِ السلطة الوطنية كمنظمةٍ إرهابية في محاولة منها لتشديد القيود على دخول الوقود والبضائع إلى ميناء الحديدة.

لكن إطلاق السفن كشف بوضوح أن قرارَ الحرب والتصعيد وحتى قرار احتجاز السفن والإفراج عنها ليس بيد المرتزِقة بل بيد تحالف العدوان، الأمر الذي مثّل صفعة جديدة للمرتزِقة، كشفت أن ضجيجَهم وتصريحاتِهم المتشنجة جاءت بدافع القلق على توقف سرقة الإيرادات فقط، حَيثُ يحصل قياداتُ المرتزِقة على جزء من تلك العائدات.

ويرى مراقبون أن إطلاق السفن المحتجزة يترجمُ قلقَ تحالف العدوان ورعاته من عودة التصعيد لما قد يسببه من تداعيات إقليمية ودولية خطيرة سبق أن حذرت منها القيادة السياسية والثورية.

لكن هذه الخطوة لا تكفي للحكم بوجود تقدُّمٍ في مفاوضات التهدئة لأَنَّ المطلوب هو صرفُ مرتبات الموظفين من إيرادات البلد، ورفع الحصار على ميناء الحديدة ومطار صنعاء، وهي مطالبُ لا زال تحالف العدوان يحاولُ الالتفافَ عليها، ما يعني أن خطرَ انفجار الوضع لا زال قائما، خُصُوصاً في ظل التوجّـه الأمريكي البريطاني المعلن للضغط على صنعاء وابتزازها لتتخلى عن موقفها الثابت.

المسيرة

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إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

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