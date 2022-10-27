بايرن ميونخ يعمق جراح برشلونة بثلاثية نظيفة في عقر دارة

حقق بايرن ميونخ الانتصار بنتيجة (3-0) خلال مواجهة برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في معقل البلوجرانا “سبوتيفاي كامب نو”.

وسجل هدفي بايرن ميونخ في المباراة، ساديو ماني وشوبو موتينج وبافارد في الدقائق 10 و31 و(90+5).

وبهذا الانتصار رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة، والذي حسم تأهله مبكرا، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 4 نقاط في المركز الثالث، والذي ودع المسابقة واتجه إلى الدوري الأوروبي رسميا.

بدأت المباراة بضغط من الضيوف، ونجح ساديو ماني في افتتاح التسجيل لبايرن ميونخ في الدقيقة 10، حيث مرر سيرج جنابري كرة بينية استلمها ماني في العمق وسدد على يمين تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، ليمنح التقدم للعملاق البافاري.

وصوب شوبو موتينج لاعب بايرن ميونخ كرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 20، مرت أعلى مرمى تير شتيجن حارس برشلونة.

ونجح شوبو موتينج لاعب بايرن ميونخ في إضافة الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 31، حيث تلقى تمريرة من سيرجي جنابري خلف دفاع برشلونة، وانطلق ودخل منطقة الجزاء، وسدد بين قدمي الحارس مارك أندريه تير شتيجن.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لبرشلونة، إثر التحام من ماتياس دي ليخت مدافع بايرن ميونخ مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 44، لكنه تراجع عن قراره بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ بهدفين دون رد، دون أي تهديد من برشلونة الذي لم يسدد لاعبوه أي كرة على مرمى زفن أولريخ حارس بايرن ميونخ.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل سيرج جنابري الهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 56، إذ تلقى كرة عرضية من جوشوا كيميتش لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وصوب كيميتش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ومرت بعيدا عن مرمى برشلونة في الدقيقة 66. فيما سدد أنسو فاتي لاعب برشلونة كرة على حدود منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى بايرن ميونخ في الدقيقة 71.

وتألق تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، في تسديدة على الطائر من سيرج جنابري لاعب بايرن ميونخ في الدقيقة 80.

وكاد تير شتيجن أن يوقع برشلونة في ورطة الهدف الثالث، بتمريرة ساذجة، لولا تدخل فرينكي دي يونج الذي شتتها خارج أرضية الملعب في الدقيقة 83.

واستمرت أزمة برشلونة في الشوط الثاني، بعدم تسديد لاعبيه أي كرة بين القائمين والعارضة، في أداء هزيل جدا من الفريق الكتالوني على أرضه ووسط جماهيره.

وتلقى بنيامين بافارد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من زميله سيرج جنابري، وأسكن الكرة مباشرة في شباك تير شتيجن حارس مرمى برشلونة في الدقيقة 95، مضيفا الهدف الثالث.