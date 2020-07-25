المشهد اليمني الأول/

اطمأن وزير الإعلام ضيف الله الشامي اليوم السبت، على صحة الكاتب الفلسطيني حسين جمال البكري الذي يتلقى العلاج في أحد المستشفيات بالعاصمة صنعاء.

واطلع الوزير الشامي ومعه رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر عبدالرحمن الأهنومي، على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للإعلامي البكري.

وأشاد بما تميزت به كتابات الفلسطيني البكري من عمق في التعاطي مع القضايا العربية بصورة عامة، والقضية الفلسطينية بشكل خاص، وكذا أدواره التربوية وتفاعله مع ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار منذ أكثر من خمس سنوات بهدف إعادة الهيمنة الخارجية على اليمن.

وحث وزير الإعلام إدارة المستشفى على تقديم كافة الخدمات الطبية للبكري، والإهتمام بأبناء الجالية الفلسطينية والتخفيف من معاناتهم، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها اليمن والتي أثرت سلباً على معيشة اليمنيين والجالية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية والأولى.