المشهد اليمني الأول/

أطلع عدد من قادة وزارتي الدفاع والداخلية اليوم بصنعاء على أحوال الجرحى من أبطال الجيش واللجان الشعبية الذين يتلقون العلاج في المستشفى العسكري ومجمع 48 النموذجي ومركز الشهيد الصماد ومستشفى الشرطة النموذجي ومجمع الشهيد علي عبدالمغني الطبي ومجمع الذيباني لرعاية الجرحى.

وخلال الزيارة تبادل الأخوة القادة مع الجرحى التهاني العيدية ناقلين إليهم تحيات قائد الثورة والقيادة السياسية والعسكرية العليا بمناسبة عيد الأضحى المبارك و تمنياتهم للجرحى الشفاء العاجل، معبرين عن عظيم الفخر والاعتزاز بتضحيات أبطال الجيش واللجان الشعبية والتي بفضل الله و بتضحياتهم وثباتهم وصمودهم في مواجهة المعتدين تحققت الانتصارات العظيمة وتطهرت كثير من المناطق من دنس الغزاة ومرتزقتهم.

وأشاد قادة وزارتي الدفاع والداخلية بالأدوار والمآثر البطولية للشهداء والجرحى في مختلف جبهات العزة والكرامة وما سطروه من ملاحم وانتصارات عظيمة وهم يدافعون عن السيادة الوطنية ويتصدون بكل شجاعة لجحافل الغزاة ومرتزقتهم، موضحين أن زيارات الجرحى وتفقد أحوالهم أقل واجب يمكن تقديمه؛ وهي رسالة وفاء وعرفان من قيادتنا وشعبنا للجرحى الذين يستحقون كل معاني الوفاء والتقدير.

وأكدوا أن القيادة الثورية والسياسية والعسكرية العليا ومن خلفهم شعبنا اليمني الصامد والصابر يجلون ويقفون بكل شموخ أمام عظمة التضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة واللجان الشعبية في كافة الجبهات.

كما عبر الأخوة القادة عن الشكر والتقدير لإدارات المستشفيات وكافة الطواقم والكوادر الطبية والفنية والعاملين فيها على جهودهم الوطنية وما يقدمونه من خدمات ورعاية طبية وعلاجية متكاملة للجرحى رغم الظروف الاستثنائية والصعبة.

من جهتهم عبر الجرحى عن شكرهم وامتنانهم لهذه الزيارات التي تعطيهم دفعة معنوية عالية، مؤكدين عزمهم واصرارهم على العودة إلى جبهات الشرف والبطولة لمواجهة العدوان بكل عزيمة وإرادة حال تماثلهم للشفاء.