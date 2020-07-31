المشهد اليمني الأول/

أفرج بمحافظة الحديدة اليوم الخميس، عن 33 من المغرر بهم تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وخلال الافراج بحضور القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم ووكيلا المحافظ عبدالجبار أحمد وعلي الكباري هنا قحيم المغرر بهم بهذه المكرمة داعيا اياهم وممن يقاتلون في صف العدوان العودة إلى قراهم ومنازلهم وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية وعدم الانخراط في صفوف قوى العدوان.

فيما عبر المفرج عنهم عن امتنانهم لمبادرة الإفراج وفقا لقرار العفو العام .. وأشادوا بدور قيادة المحافظة والأجهزة الأمنية على شملهم العفو والمعاملة الطيبة التي كانوا يلاقونها أثناء فترة سجنهم.