المشهد اليمني الأول/

رفع نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق الركن جلال الرويشان برقية تهنئة إلى قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الفريق الرويشان أن هذه المناسبة تأتي في ظل ما يحققه الجيش واللجان الشعبية والأجهزة الأمنية من انتصارات ميدانية في عموم الجبهات فضلاً عن تأديتهم لواجباتهم ومهامهم بمسؤولية عالية وبكل ثقة واقتدار مستمدين قوتهم وإرادتهم من تأييد المولى جل وعلا وتوجيهات القيادة الثورية والسياسية وقوة وإرادة الشعب اليمني في مواجهة العدوان.

وجدد العهد للقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى على الاستمرار في الصمود والثبات لمواجهة العدوان الذي تمارسه دول البغي والعدوان بقيادة السعودية و بغطاء أمريكي على اليمن منذ ست سنوات وأن تظل المؤسسة العسكرية والأمنية على العهد والوعد في مقاومة العدوان ودحر الغزاة حتى تحقيق النصر المؤزر.

وعبر عن تمنياته من المولى جلّت قدرته أن هذه المناسبة وقد تحقق لليمن الأمن والسلام والتقدم والإزدهار والنصر على أعدائه.

تهنئة وزير النفط

رفع وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس، برقية تهنئة إلى قائد الثورة السيد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط وأعضاء المجلس بحلول عيد الأضحى المبارك .

وأعرب وزير النفط باسم قيادة الوزارة والشركات والمؤسسات التابعة لها عن أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الثورية والسياسية ولكافة أبناء الشعب اليمني الصامد بهذه المناسبة الدينية الجليلة.

وأشار إلى أن أهمية استلهام الدروس والعبر من هذه المناسبة، خاصة في ظل ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار منذ ما يقارب ست سنوات، ما يحتم على الجميع تعزيز التكافل والتلاحم والاصطفاف لمواجهات التحديات الراهنة.

وأكد حرص الوزارة والمؤسسات التابعة لها على بذل المزيد من الجهود والتغلب على الصعوبات جراء الأوضاع القائمة.. سائلا الله المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق للشعب اليمني كل ما يصبو إليه من رفعة وتقدم ونصر.