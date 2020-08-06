المشهد اليمني الأول/

أكد وزير الإتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير خروج اكثر من 50٪ من حركة الانترنت عن الخدمة، اليوم الخميس، بسبب انقطاع عدد من مسارات شبكة التراسل الوطنية نتيجة السيول في عدد من محافظات الجمهورية اليمنية.

وقال أن الفرق الفنية المتخصصة باشرت أعمال الصيانة والإصلاح لإعادة الخدمة إلى وضعها الطبيعي خلال الساعات القادمة.

وكان مصدر مسئول بالمؤسسة العامة للإتصالات اعلن في وقت سابق أن 65 بالمائة من السعات الدولية للأنترنت خرجت عن الخدمة بسبب الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي قطعت الألياف الضوئية في عدد من المحافظات .

ولفت المصدر إلى أن حركة الأنترنت تأثرت في عموم المحافظات جراء تقطع كابلات الألياف الضوئية.

وعبر المصدر عن إعتذار المؤسسة لمشتركيها عن هذا الخلل الخارج عن إرادتها.