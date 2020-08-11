الإعلام الحربي يوزع مشاهد اقتحام عدة تباب في شرفة نجران

المشهد اليمني الأول/

وزع الإعلام الحربي التابع للجيش واللجان الشعبية، اليوم الثلاثاء، مشاهد اقتحام عدة تباب في الشرفة في محور نجران.

ووثقت المشاهد تجمع المجاهدين وتلاوة القرآن الكريم في ساعات الفجر الأولى قبل التسلل إلى مواقع العدو والوصول إلى المتارس الأمامية والاشتباك مع مرتزقة الجيش السعودي من مسافة صفر لتنتهي المواجهات بدحر المرتزقة من متارسهم والسيطرة عليها ومن ثم التحرك لتطهير مواقع أخرى.

وأظهرت المشاهد مدى بسالة وشجاعة أبطال الجيش واللجان الشعبية وهم يتقدمون نحو مواقع العدو رغم كثافة النيران ووعورة مناطق الاشتباك.

كثافة النيران تؤكد مدى شراسة المعركة وتصميم الجيش واللجان الشعبية على دحر مجاميع المرتزقة، وبالفعل فقد وثقت عدسة الإعلام الحربي لحظات هروب من تبقى من المرتزقة بآلياتهم.

طيران العدوان شن العديد من الغارات الجوية لمحاولة إعاقة تقدم المجاهدين لكن دون جدوى.