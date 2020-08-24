المشهد اليمني الأول/

أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، أنها لن تسمح للعدو الإسرائيلي بالتغول على الصيادين من أبناء الشعب الفلسطيني، وملاحقتهم في أرزاقهم والعربدة عليهم.

جاء ذلك، بعد ملاحقة زورق إسرائيلي لمركب صيد فلسطيني قبالة شواطئ ميناء غزة، أمس، ما دفع الأخير إلى مغادر البحر، خشية على حياته.

وشدّد الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في بيان لها، أنها ستدافع عن الشعب الفلسطيني وسنعمل على حمايتهم، امام جرائم العدو.

وأوضحت ان لدى المقاومة من الإجراءات ما يمكنها من الدفاع عن شواطئ غزة وعن صياديها، من ممارسات العدو الاسرائيلي.

يشار إلى أن مدفعية العدو الاسرائيلي قصفت عدة اهداف شرقي قطاع غزةـ، الليلة الماضية، دون وقوع إصابات بين صفوف المدنيين، وسبقه استهدافات من طائرات العدو الحربية لمواقع المقاومة.