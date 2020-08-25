المشهد اليمني الأول/

اختتمت المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب اليوم الإثنين، في محافظة صنعاء الدورة التدريبية لرؤساء الهيئة الادارية لجمعية بني مطر التعاونية لمنتجي الحبوب تتويجاً لفعاليات البرنامج التدريبي لبناء قدرات الهيئات الإدارية لأكثر من 25جمعية لمنتجي الحبوب.

وفي الفعالية التي حضرها مدير عام مديرية بني مطر العميد عبدالقادر المحضار، ونائب المشرف العام في المديرية وابو حمزة الحاشدي ونائب رئيس مجلس التلاحم القبلي في المديرية الشيخ عبدالجليل شيبان ، أشار المدير العام التنفيذي بالمؤسسة المهندس أحمد الخالد، إلى أن الفعالية تأتي اختتاماً لفعالية البرنامج التدريبي لرؤساء الهيئات الادارية لجمعيات منتجي الحبوب والذي استهدفت فيه المؤسسة أكثر من 25 جمعية تعاونية لمنتجي الحبوب في عدد من محافظات الجمهورية شارك فيها ما يقارب 250 عضواً.

وأكد الخالد، سعي المؤسسة من خلال البرنامج التدريبي إلى تنمية مهارات المتدربين واكسابهم خبرات في العديد من المجالات منها ، اساسيات الادارة التنموية ، ومهارات في اساسيات الدليل المحاسبي المبسط للجمعيات، وكذا التخطيط الاستراتيجي للمشاريع.

وأشار الخالد إلى أن الدورات التدريبية والتأهيلية لأعضاء الهيئات الادارية في جمعيات منتجي الحبوب ستساهم في تمكين رؤساء الهيئات الادارية لإدارة الجمعيات التعاونية الزراعية لمنتجي الحبوب بالآلية المناسبة التي تضمن نجاح العمل التعاوني الزراعي في بلادنا.

والقيت في فعالية الاختتام كلمات للمعنيين في قيادة المديرية والجمعيات، أشادت في مجملها بجهود مؤسسة الحبوب وسعيها لإنجاح العمل التعاوني الزراعي لمزارعي ومنتجي الحبوب، وأهم الاحتياجات جمعيات منتجي الحبوب التي يمكن من خلالها تفعيل دور العمل التعاوني وتحفيز المزارعين للانضمام إلى تلك الجمعيات.

وفي ختام الفعالية التي حضرها رئيس واعضاء جمعية بني مطر التعاونية الزراعية لمنتجي الحبوب وعدد من مدراء الادارات العامة بالمؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب ، جرى تكريم المشاركين في البرنامج التدريبي.

إلى ذلك عقد المدير العام التنفيذي لمؤسسة تنمية وإنتاج الحبوب لقاء مع قيادات مديرية بني مطر ضم اعضاء الهيئة الادارية واعضاء جمعية بني مطر التعاونية لمنتجي الحبوب وجمعية الإعتصام الزراعية ومدراء الإدارات العامة بمؤسسة الحبوب.

ناقش اللقاء مجمل القضايا المتعلقة بنشاط وعمل جمعية بني مطر التعاونية لمنتجي الحبوب خلال الفترة الماضية وأهم الصعوبات وسبل معالجتها، وتطوير أداء ونشاط الجمعية خلال الفترة القادمة.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة السبل الكفيلة بدمج جمعية الاعتصام الزراعية ضمن الاطار التعاوني لجمعية بني مطر التعاونية لمنتجي الحبوب، توحيداً للجهود المبذولة للنهوض بواقع الجمعية وقدرتها على منافسة الجمعيات التعاونية الزراعية لمنتجي الحبوب بالمحافظات والتي عملت على تطوير قدراتها عبر مشاريع استثمارية مربحة منها ما وصل رأس مالها الى قرابة المائة مليون ريال.

وأقر اللقاء عمل آلية مناسبة لإعادة صيانة آلة الغربلة الخاصة بالحبوب في قرية بيت سعد وتأهيلها للعمل من جيد خدمة لمزارعين ومنتجي الحبوب في مديرية بني مطر.