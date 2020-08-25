المشهد اليمني الأول/

اطلع نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي وأمين العاصمة حمود عُباد، اليوم على سير العمل في ترميم وسفلتة طلعة موفنبيك وجولة وجسر شيراتون.

وخلال الزيارة استمع مقبولي وحمود عُباد من وكيل قطاع الأشغال والمشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي، والمهندس محمد المليكي، إلى شرح حول الأعمال الاسفلتية التي تستهدف أربعة آلاف و500 متر مربع وكذا نسبة الانجاز في المشروع التي بلغت 50 بالمائة.

وأكد المهندس الحوثي أن أعمال الترميم الجارية ستشمل تسوية وسفلتة الحفر فوق جسر شيراتون، موضحاً أن المشروع يستهدف ترميم وصيانة ثمانية كيلو و600 متر بدءً من جولة السنباني حتى جسر العمري بشارع خولان بتمويل “اليونبس”.

إلى ذلك، اطلع نائب رئيس الوزراء وأمين العاصمة على أعمال اللجان الفنية والهندسية بقطاع الأشغال في إعداد دراسات وتصاميم ميدانية لتقييم ومعالجة أضرار سيول الأمطار التي تعرضت لها شبكة الطرق والشوارع بمديريات الأمانة.

واستمعا خلال تفقد حجم الأضرار بالشارع الفرعي شمال وزارة التربية الممتد إلى شارع مأرب بمديرية شعوب، من المختصين إلى شرح حول أعمال المسح ودراسات الشوارع المتضررة والمعالجات الكفيلة بتصريف مياه الأمطار والحفاظ على سلامة الشوارع.

وأكد مقبولي وعُباد، أهمية بذل المزيد من الجهود في إعداد الدراسات والتصاميم لتقييم وحصر حجم الأضرار في شبكة الطرق والشوارع الرئيسة بمديريات الأمانة والرفع بالحلول والمعالجات اللازمة لإصلاحها.

كما تفقد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية مقبولي وأمين العاصمة ووكيل قطاع الأشغال والمشاريع بالأمانة، أعمال شق وتعبيد شارع 16 بحي النهضة بمديرية الثورة والمنفذة من قبل وحدة الشق بمكتب الأشغال والطرق بالأمانة.

وأوضح المهندسين المختصين بالوحدة أن الأعمال المنفذة بالشارع تأتي ضمن الأعمال الجارية في شق وتأهيل وتسوية الشوارع الرئيسة والفرعية بالمديريات تنفيذاً للمخطط الحضري بأمانة العاصمة.

ونوه مقبولي، بمستوى المشاريع المنفذة بمديريات الأمانة والتي ستسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.

واعتبر استمرار المشاريع الخدمية، نجاحاً وتحديا في ظل استمرار العدوان والحصار، مشيراً إلى حرص الحكومة على تقديم الخدمات للمواطنين وتخفيف معاناتهم.

فيما تطرق أمين العاصمة إلى الجهود المبذولة لتوفير الخدمات للمواطنين، سيما ترميم وصيانة الطرق والشوارع وكذا التدخلات الطارئة المنفذة لمعالجة أضرار السيول.

وثمن اهتمام نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات بمتابعة المشاريع الخدمية بالأمانة وزياراته المتكررة للاطلاع على سير تنفيذها، مشيداً بجهود المهندسين والعاملين في ترميم وصيانة الطرق والشوارع بالأمانة.