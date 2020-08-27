المشهد اليمني الأول/

جدد المركز الوطني للأرصاد، اليوم تحذيره للمواطنين من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية بالمناطق المتوقع هطول الأمطار عليها خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وتوقع المركز في نشرته التحذيرية اليوم، أجواء غير مستقرة يرافقها هطول أمطار متفاوتة الشدة تصحبها عواصف رعدية على مناطق واسعة من المرتفعات الجبلية.

وذكر أن الأمطار ستكون أكثر غزارة على المرتفعات الجبلية الغربية من صعده شمالاً إلى تعز ولحج جنوباً مع امتدادها شرقاً إلى الهضاب الداخلية وصولاً إلى هضبة حضرموت.

كما توقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الجنوبية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها وأجزاء من المناطق الصحراوية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار الرياح الموسمية الشديدة على شرق خليج عدن وأرخبيل سقطرى وتعمل على اضطراب البحر شرق الخليج وحول الأرخبيل وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية.

ودعا المركز الوطني للأرصاد المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والتدني في مدى الرؤية الأفقية خاصة في الطرقات والمنحدرات الجبلية، محذراً الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن من الرياح الشديدة واضطراب البحر.