المشهد اليمني الأول/

أعلنت شركة النفط اليمنية عن إلغاء تراخيص محطتين بتروليتين في محافظتي عمران والحديدة بسبب مخالفتهما لتوجيهاتها وتعليماتها.

وأوضحت شركة النفط اليمنية في بيان صادر عنها اليوم، أن إلغاء التراخيص جاء بعد التأكد من بيع المحطتين كميات من البترول مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وبأسعار أعلى من السعر الرسمي المعلن، في مخالفة لعقود التوكيل الموقعة معها.

وأفاد البيان بأنه تم ختم الطرمبات والمحابس والمقصات وتشميعها بالشمع الأحمر ، وإحالة مالكيها للجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

وأهابت شركة النفط اليمنية بملاك وأصحاب المحطات البترولية بأمانة العاصمة والمحافظات، الالتزام بعقود التوكيل الموقعة مع الشركة وبما لا يجعلهم عرضة للمساءلة القانونية، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة إزاء كل من تسول له نفسه تجاوز التعليمات واستغلال حاجة المواطنين والإضرار بممتلكاتهم.

وأشار البيان إلى أن الشركة تقوم بضبط المحطات البترولية التي تبيع مواد مهربة والمخالفة لتعليماتها وتوجيهاتها الهادفة إلى خدمة المواطنين من خلال توفير المشتقات النفطية بجودة عالية ودعم الاقتصاد الوطني ومحاربة السوق السوداء وتحقيق الاستقرار طبقا لسياستها التموينية التي يستفيد منها الجميع.

ودعت شركة النفط اليمنية المواطنين إلى الإبلاغ الموثق عن أية تجاوزات من أي محطة والتواصل مع عمليات الشركة على الرقمين 01836553 / 01836552.