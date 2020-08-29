المشهد اليمني الأول/

كشف الفلكي اليمني والخبير الدولي في الفيزياء الفلكية، عدنان الشوافي، اليوم، عن توقعات ومؤشرات الطقس في اليمن لأسبوع قادم.

وقال الفلكي عدنان الشوافي بحسب التوقعات الجوية، بأنه بدء من اليوم السبت 29 أغسطس 2020 وحتى نهاية الاسبوع، سيكون هناك حالة من عدم الإستقرار (تدخل أجواء اليمن تحت تأثير منطقة ضغط منخفض)، تجلب الأمطار الرعدية المتفرقة والمتفاوتة الشدة والتي قد تصل إلى الغزيرة على بعض المناطق وقد تكون مصحوبة بالرياح الهابطة وهطول حبات البرد على بعض المناطق.

وأكد على أن أوج الحالة سيكون جلياً من بعد غد الاثنين، بكمية هطول على مستوى اليمن تقارب 160% مقارنة بالهطول للأسبوع الماضي.

وأضاف: بالنسبة لتوزيع الهطول متوقع أن يعم مناطق واسعة في جميع المحافظات دون إستثناء من المهرة شرقاً إلى الحديدة غرباً، ويتركز بدرجة رئيسية على المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية غربية والمناطق المحاذية من الهضاب الداخلية والسهول الساحلية.

وبين بان هذه الحالة تحمل بشائر خير خصوصاً على المحافظات الشرقية والصحاري الداخلية (المهرة -حضرموت – شبوة- مأرب – الجوف).

ولفت إلى أن درجات الحرارة الشديدة ستشهد تراجع ملحوظ و الهطول للامطار متوقع على عدة مناطق فيها.

ونبه من مخاطر الأمطار الرعدية و ما يرافقها من برق و سيول وحبات البرد و إنخفاض في الرؤية الافقية و انزلاقات للصخور و الاتربة في الطرقات.

وكان فلكيين ومراكز أرصاد، اعلنوا في وقت سابق، عن حالة جوية ماطرة، على المحافظات الغربية، تبلغ ذورتها يوم الاثنين المقبل.