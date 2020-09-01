الرئيسية أخبار وتقارير عاجل.. قناة المسيرة تبث موعد كلمة الرئيس المشاط عاجل ورد الآن.. قناة المسيرة تبث موعد كلمة الرئيس المشاط أخبار وتقارير عاجل.. قناة المسيرة تبث موعد كلمة الرئيس المشاط 1 سبتمبر، 2020 981 المشهد اليمني الأول/ بثت قناة المسيرة قبل قليل خبر عاجل عن أن هناك كلمة للرئيس مهدي المشاط. كلمة رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط خلال لقائه الأجهزة الرقابية، عند الـ8:00 مساءً. آخر الأخبار الثروة السمكية تدشن موسم اصطياد الجمبري في البحر الأحمر 1 سبتمبر، 2020 المشهد اليمني الأول/ دشن وزير الثروة السمكية محمد الزبيري والقائم بأعمال محافظ الحديدة محمد قحيم اليوم بميناء الاصطياد السمكي بمديرية الصليف المهرجان الكرنفالي البحري الأول... روسيا: سعي واشنطن اعادة الحظر ضد إيران “باطل قانونيا” 1 سبتمبر، 2020 المشهد اليمني الأول/ أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، معلقاً على تصريحات واشنطن بشأن إعادة فرض الحظر ضد إيران في 20 أيلول/ سبتمبر، أن... عاجل ورد الآن.. بنك مركزي صنعاء يصدر إعلان سار.. وهذا ما سيحدث إبتداءاً من... 1 سبتمبر، 2020 المشهد اليمني الأول/ عاجل ورد الآن.. بنك مركزي صنعاء يصدر إعلان سار.. وهذا ما سيحدث إبتداءاً من يوم غد عاجل ورد الآن.. بنك مركزي صنعاء يصدر... هجوم عنيف على المبعوث الأممي “غريفيث” وعلى الأمم المتحدة وتحذيرات أخيرة حادة “التفاصيل” 1 سبتمبر، 2020 المشهد اليمني الأول/ قال المتحدث باسم شركة النفط عصام المتوكل: ” أن المبعوث الأممي بات جزءا من المشكلة في اليمن لأنه أصبح ناطقًا باسم الطرف... شركة النفط اليمنية تدق ناقوس الخطر وتنذر بكارثة قادمة وتصدر هذا البيان الهام 1 سبتمبر، 2020 المشهد اليمني الأول/ أكدت شركة النفط اليمنية نفاد مخزونها من المشتقات النفطية في منشآت الحديدة بشكل كامل، وأن القطاعات الخدمية بدأت الدخول في دائرة الخطر...