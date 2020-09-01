المشهد اليمني الأول/

بثت قناة المسيرة قبل قليل خبر عاجل عن أن هناك كلمة للرئيس مهدي المشاط.

كلمة رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط خلال لقائه الأجهزة الرقابية، عند الـ8:00 مساءً.