المشهد اليمني الأول/

زار وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس، أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهة الجوف .

وخلال الزيارة التقى الوزير دارس، بمشائخ ووجهاء المحافظة، منوها بما يقدمه أبناء محافظة الجوف من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره .

وأشاد وزير النفط، بالانتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في الجوف ومختلف جبهات مواجهة قوى العدوان.

وقال ” أبناء وقبائل الجوف يتقدمون الصفوف الأمامية ويسطرون ملاحم النصر والبطولة ضد الغزاة والمحتلين “.

ودعا الوزير دراس، المغرر بهم الذين ارتموا في أحضان العدوان العودة إلى الصف الوطني كون الفرصة مازالت متاحة أمامهم.

من جانبهم ثمن المرابطون من الجيش واللجان الشعبية وابناء القبائل زيارة الوزير دراس للمرابطين بالخطوط الأمامية لجبهة الجوف .. مؤكدين استمرار الصمود والثبات حتى تحرير تراب الوطن من دنس الغزاة والمحتلين.