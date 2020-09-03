المشهد اليمني الأول/

تفقد محافظ صعدة محمد جابر عوض مع وكيلي المحافظة عباس عامر ومعمر الذاري الأضرار التي لحقت بقلعة السنارة الأثرية جراء الأمطار الغزيرة التي من بها الله على المحافظة.

وخلال الزيارة التي رافقهم فيها مستشار المحافظة علي الحوثي ومدير عام مكتب الآثار والمدن التاريخية عبده جتوم وفريق من المهندسين، استمع الجميع الى شرح من المهندسين على الأضرار التي لحقت بالقلعة والى اهم الاحتياجات التي تحتاج للحفاظ عليها كمعلم اثري وتاريخي لا يستهان به.

وفي الزيارة وجه المحافظ عوض فريق المهندسين بسرعة البدء بإعداد الدراسات لتقييم الأضرار التي لحقت بالقلعة من أجل ترميمها وفقا للطراز المعماري والطابع القديم الذي تميزت به قلاع وحصون مدينة صعده.

وشدد المحافظ على مكتب الاثار الاهتمام بقلعة السنارة وضرورة الاشراف والمتابعة على عملية ترميم القلعة.